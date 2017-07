Behance Network, www.behance.net, es la principal plataforma online para profesionales de la industria creativa de Adobe Systems. Entidades como Linkedin, AIGA, Adweek, Cooper-Hewitt, National Design Museum, y centros de estudios como Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD) y The School of Visual Arts (SVA), han utilizado sus servicios.

Por tercer año consecutivo se realiza Behance Portfolio Reviews Nicaragua, un espacio para que profesionales y estudiantes expongan su trabajo y proyectos ante directores creativos y de arte de las mejores agencias del país, quienes les darán recomendaciones y consejos para mejorar sus portafolios y estar más preparados para enfrentar el mercado laboral. El evento a nivel local tendrá lugar en el Teatro Nacional Rubén Darío, este sábado 8 de julio, desde las 9:00 a.m. La inversión es de US$ 10

El evento está dividido en tres partes:

1.- Charlas sobre publicidad, diseño y creatividad: se podrá compartir vivencias de los oradores invitados sobre cómo construir una carrera creativa.

2. Revisión de portafolios: los asistentes serán divididos en grupos y presentarán su trabajo para recibir retroalimentación.

3. Networking y socialización: una oportunidad para compartir con los colegas y con los líderes de la industria creativa local.

Pueden participar estudiantes de los últimos años de la carrera de Diseño del país y diseñadores independientes jóvenes.

Como conferencistas participarán Lonnie Ruiz (ilustrador), Fabio Pantoja (Creatividad – Marcas), Samariel García y Allison Kendro (Planning Strategic), Gabriel Sánchez Campbell, Director de Sanchez Campbell y desde Honduras Frank Sandres (Director de arte, ilustrador y diseñador gráfico).

No te perdás el evento más esperado del año para la comunidad creativa, te adelantamos que entre las sorpresas estará Maps Nicaragua, quienes pondrán el toque tecnológico y cervezas Moropotente totalmente gratis. Adquirí tus boletos en BBDO, Ofiplaza El Retiro, Edificio 8 y en Time Travellers Café- Bar.

El evento será producido por Sánchez Campbell, firma consultora de Diseño y Dainin Solís, diseñador gráfico. Los presentadores serán la Eveling Lambert y Miztle Mejia.