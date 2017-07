Una noche de cómplices en acústico

Luis Enrique presenta esta noche su segundo concierto Cómplices Unplugged, una de sus facetas más creativas, donde los asistentes vivirán en un ambiente íntimo, las historias detrás de las canciones que han formado su carrera como artista y conocerán más de su nueva etapa como escritor.

Cómplices Unplugged surge para llevar a un nivel de exposición y reconocimiento más visible el trabajo y profesionalismo de los creadores, enalteciendo el perfil artístico de los cantautores más relevantes de Hispanoamérica, a través de la unión e intercambio de sus talentos en un mismo escenario.

En el concierto participan el cantautor panameño Omar Alfanno, y el cantautor y compositor cubano Amaury Gutiérrez, ellos harán partícipes a los asistentes del más alto nivel artístico. Esta producción en conjunto con Amarome está contemplada para ser una experiencia inolvidable en esta nueva faceta de Luis Enrique.

Músicos invitados

Omar Alfanno: cantautor panameño reconocido por sus afamadas composiciones. Desde muy niño descubrió su pasión por la música. Retorna a México, titulándose como cirujano dentista en la Universidad Autónoma de México.

Amaury Gutiérrez: cantautor y compositor cubano que cuando cursaba la secundaria decidió dedicarse a la música. Su oportunidad llegó al aplicar a una convocatoria de la Escuela de Instructores de Arte, donde obtuvo una beca.

En sus composiciones, pone énfasis especial en el aspecto vocal, no solo por su pasado académico, sino por el particular sentimiento que le imprime a sus interpretaciones. Sus influencias como compositor y cantante son múltiples y provienen de fuentes tan diversas como: Pablo Milanés, Djavan, Caetano Veloso, Rubén Blades, Andy Montañez, Stevie Wonder, Al Jarreau, Soraya, e incluso Paul McCartney. En el proceso creativo de la composición, confiesa que posee más facilidad para componer la música primero y después desarrollar el texto, teniendo como instrumento principal, su inseparable compañera: la guitarra.

El anfitrión de la noche

Con más de 30 años de exitosa carrera artística, Luis Enrique, es sin duda el más destacado cantante y compositor nicaragüense de todos los tiempos. Con tres premios Latin Grammy, un Grammy Americano, cuatro premios Lo Nuestro, cuatro premios Billboard Latinos, dos premios Ronda, entre otros muchos más reconocimientos.

Su más reciente sencillo “Cuando se juega con fuego”, es un tema que ha complacido el gusto exigente del amante de la salsa y que mantiene el estilo interpretativo y sabroso con el que el artista ha conquistado las plazas de habla hispana. De la autoría de su gran amigo y compositor Amaury Gutiérrez, está disponible en todas las plataformas digitales.

El concierto es hoy a las 7:30 p.m. en el Hotel Real Intercontinental Metrocentro, Managua. Boletos a la venta en Todoticket y Boutique Flor de Caña.