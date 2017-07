Con un estilo romántico, cautivador y acústico, se presentó la noche de este jueves el salsero nicaragüense Luis Enrique, para compartir junto a sus fans un concierto íntimo, al lado de los cantautores Omar Alfanno y Amaury Gutiérrez.

El evento, que forma parte de su gira Cómplices Unplugged, estuvo lleno de historias y experiencias que los tres artistas han vivido y compartido durante su carrera al escribir, arreglar, componer y elegir temas que han cautivado a sus miles de seguidores en todo el mundo.

“Cómplices se trata de una amistad, una hermandad a través de la música y del trabajo que vamos realizando y que nos abraza aun cuando pasamos mucho tiempo sin estar juntos, pero cuando coincidimos y vamos a la casa de alguien hacemos esto que es una pequeña bohemia y nos volvemos a conectar a través de la música”, admitió Luis Enrique, antes de presentar a Alfanno y Gutiérrez.

“Ay Nicaragua Nicaragüita”, “Cómplices”, “Yo no sé mañana” y “Mi mundo” fueron solo 4 del centenar de temas que los nicaragüenses más corearon durante el concierto, que duró más de dos horas y que se realizó en el Hotel Real Intercontinental de Metrocentro, en Managua.

Te interesa: Luis Enrique presenta Cómplices Unplugged

Omar Alfano, dijo que “este encuentro se dio por la admiración que nos tenemos, es una complicidad de muchos años que se va a cristalizar a partir de hoy y que yo le pido al Señor que nos dé una gira vasta, llena de muchos países para que puedan disfrutar de lo que salga del don de los corazones y lo que Dios nos ha dado a cada uno”.

Además, apuntó que “siempre llegar a Nicaragua, no solamente porque es la tierra de mi compadre Luis, es para mí un honor, es como llegar a un lugar de remanso; me encanta tu ciudad porque es una ciudad que ha conservado lo principal de una ciudad, una ciudad con muchos árboles. No estamos llenos de cemento. Muchas veces nos equivocamos, pensamos que el cemento nos trae felicidad y en realidad es la naturaleza. Y tercero que yo amo Nicaragua”, dijo Alfanno, quien hace unos años se presentó en una edición del Teletón.

Por su parte, el cubano Amaury Gutiérrez expresó que “la oportunidad de compartir escenario con Alfanno y Luis Enrique es mágico, porque podemos hacer en público lo que frecuentemente hacemos en nuestras casas: escribir canciones”.

De interés: Luis Enrique quiere inspirar a los inmigrantes con su autobiografía

“Autobiografía”

Además de anécdotas musicales, Luis Enrique compartió en exclusiva a El Nuevo Diario sobre su más reciente proyecto literario “Autobiografía”, un libro que pretende llevar un mensaje de empoderamiento a través de las experiencias de vida del salsero y que saldrá a la venta el próximo 24 de septiembre.

“El mensaje es que todo depende de cómo vos veás la vida. Hay cosas muy fuertes en mi libro que yo hubiese querido que no me tocaran, pero siempre me pregunto cómo o dónde estaría hoy en día sin esa experiencia. La columna vertebral del libro es el hecho de haber sido indocumentado por 10 años y de haber logrado mi sueño aun siéndolo. Hay muchas lecciones de vida que la gente pueda descifrar en el libro y probablemente ojalá puedan aplicar a su vida”, sostuvo en un live, transmitido por la página oficial de Facebook de El Nuevo Diario.