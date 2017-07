Bloguera nica hace carrera en Dinamarca

Brígida Martínez es originaria de León, pero desde los nueve años vive en Dinamarca y desde hace tres años es una fashion blogger. Martínez conversó con El Nuevo Diario sobre los inicios en su carrera como fashionista y cómo ha logrado mucho auge en ese país.

La boguera cuenta que todo inició cuando decidió publicar fotos de sus look en redes sociales, muchos seguidores comenzaron a escribirle y a pedirle consejos sobre moda, cabe destacar que Martínez no tiene estudios sobre moda, sin embargo, es apasionada de los colores y las prendas de vestir.

“Cada vez que me publicaba una imagen con mi ropa las seguidoras preguntaban de dónde era mi vestido y así comenzó todo. Hice un grupo en Facebook donde vendía mi ropa y ese grupo creció con más 36 mil chicas que compraban mi ropa, entonces comencé a vender mi estilo y fue un poco más fácil porque trabajo como consultora en empresas de comunicación”, menciona Martínez.

Actualmente vive Copenhague y es embajadora de varias marcas danesas. Además de ser blogger influencer, trabaja como freelance stylist de look completo, community manager y consultora en Relaciones Públicas. “Tener las vivencias de dos culturas me ha ayudado mucho en el mundo de la moda, pues aunque exista mucha competencia en los países nórticos, el look latino que tengo es muy especial y mi estilo es más de colores, algo que llama mucho la atención a las marcas y así ha ido creciendo”, cuenta.

Diseños nicas

En su último viaje a Nicaragua en 2016, Martínez sintió la necesidad de conocer a los diseñadores nacionales y en esta ocasión se reunió con Erick Bendaña para demostrar en Dinamarca y otros países de Europa que el talento nica cumple con toda la calidad internacional. “Mi objetivo es promover la moda y debo aprovechar ese medio para presentar el talento de mi país, que a pesar de ser pequeño, tiene muchas riquezas naturales, culturales y grandes talentos. Yo le escribí a Erick diciéndole que me gustaban sus diseños y si estaba interesado en una colaboración mutua para llevar la moda de él a Dinamarca y fue así como yo he estado publicando fotos con sus diseños”, detalla. Martínez, quien regresará a Nicaragua en octubre para Nicaragua Diseña, insistió que quiere ser una conexión entre Nicaragua y países nórdicos; asimismo aprovechar sus contactos para establecer el mercedado nicaragüense de la moda en esos espacios.

Brígida el año pasado fue seleccionada por la marca de lentes Louis Nielsen en la campaña “Giv Syn Til Tanzania” (Dale vista a Tanzania) para recaudar fondos y entregar lentes en África. Es el rostro 2017 de Alex Petersen, marca de pieles más exclusivas de Dinamarca, y su última colaboración antes de viajar a Nicaragua fue con la marca Yves Saint Laurent (YSL) con su línea de belleza. “Esta colaboración es muy importante porque además de que fui la segunda blogger seleccionada de toda Escandinavia, también es una de las marcas de belleza más grandes y exclusivas del mundo”, señala.

Si quieres conocer más de esta joven, puedes leer su página brigidamartinez.com y en redes sociales como: Instagram (@brigidamartinez) y en Facebook como Brígida Martínez.