Emma Stone recibe solidaridad de sus colegas

La actriz Emma Stone reveló que algunas de sus coestrellas masculinas, recortaron su sueldo para que ella pudiera tener un sueldo igual al de ellos.

“Hasta ahora en mi carrera he necesitado que mis coestrellas masculinas reciban recortes en sus pagos para que los míos sean iguales a los suyos. Y eso es algo que ellos hacen porque sienten que es lo justo y lo correcto”, explicó Emma a la revista Out, según informa The Hollywood Reporter. “Si mi compañero de reparto, que seguramente tiene una cotización más alta que la mía, cree que debemos estar en el mismo nivel y decide que le recorten su paga para que podamos emparejarnos, entonces eso cambia mi próxima cotización y por ende mi vida”, añadió la actriz.

Actualmente Stone trabaja en la película Battle of the Sexes, que se inspira en la historia real de Billie Jean King, tenista que en 1973 luchó durante el U.S. Open para que las mujeres y los hombres tenistas recibieran el mismo premio en sus respectivas categorías.