Pau Donés cantará en Nicaragua

Jarabe de Palo se presentará en las tablas del Teatro Nacional Rubén Darío el próximo 2 de noviembre como parte de su gira “Tour 50 Palos”, nombre de su último disco y su libro.

Antes de llegar a nuestro país, la banda estará en México y luego Nicaragua, El Salvador, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, para volver a Estados Unidos y cerrar la gira en España en diciembre.

Sobre ‘50 Palos’

Es el último proyecto de Jarabe de Palo que celebra 50 años de Pau Donés, líder y cantante, además de los 20 años desde la creación de la banda. ‘50 Palos’ es un disco que contiene 21 de sus canciones más conocidas con los que Jarabe de Palo vuelve al ring después de 2 años de pausa, con más ganas que nunca, con la intención de sorprender, compartir y retomar el pulso de su carrera artística.

Esta gira es muy especial también por la experiencia que ha vivido su vocalista Pau Danés, quien fue diagnosticado con cáncer de colon en septiembre de 2015 y en 2017 anunció a través de su blog que tiene en nuevo tumor, esta vez en el peritoneo.

Donés logró superar el cáncer de colon en abril de 2016, cuando anunció en Twitter que estaba “limpio”. Entonces, el cantante de “La Flaca” retomó el trabajo con su banda para volver a los escenarios en 2017, como ha explicado en el citado blog, en el que se refiere al tumor como “’el cangrejo”.

“Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor”, confiesa.

Cantante de Jarabe de Palo anuncia que vuelve a sufrir cáncer

“¡Oh, oh! Malas noticias. Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso?¿Cómo iba a afectar a nuestros planes? Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña, inexplicables. Aunque a medida que pasaba el tiempo, las ganas de volver a pisar un escenario se convirtieron en una necesidad de primer orden. Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”.

En el año 2015, Jarabe de Palo tuvo que cancelar más de 30 conciertos para que su vocalista siguiera el tratamiento contra el cáncer.