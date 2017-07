La mujer negra, musa de las pinturas de Karen Spencer

La muchachita que solía inmiscuirse en la casa de su vecina mientras esta pintaba y que con ilusión observaba mezclarse la paleta de colores, preguntándose “¿para qué sirve eso? ¿cómo se hará?”, logró su cometido. Hoy Karen Spencer Downs es una de las artistas blufileñas que a través de sus cuadros plasma la cotidianidad de la comunidad costeña.

“La primera persona que vi pintando fue mi vecina. Ella llamaba a mi mamá para que me fuera a traer porque traveseaba sus pinturas. Yo estaba chiquita. Desde pequeña yo andaba detrás de ella pidiéndole que me diera clases de pintura, que me enseñara a pintar, me decía que iba a poner un taller pero nunca lo hizo, entonces me casé con su hijo y al morir ella, me quedé con sus tubos y pinceles de pintura”.

Para ese entonces, ni Spencer ni el hijo de su vecina sabían qué hacer con los pinceles y los tubos de óleo; fue hasta que ella recibió una serie de capacitaciones para aprender a enmarcar, pintar en manta y mezclar pintura.

Y así comenzó. Como hobby. “No sabía que a alguien le pudieran agradar mis cuadros o pudieran tener interés en comprármelos”, cuenta Spencer, quien no asistió a una escuela de arte y su formación se dio entre ella y los quehaceres del hogar.

La pintura para ella era como una tarea doméstica más. “Me casé muy joven y me sentía reprimida. No tenía nada que hacer y comencé a pintar. Hacía mis quehaceres domésticos, lavaba los platos y luego pintaba”.

“Desde chavala siempre me ha gustado. Me gusta mucho transmitir alegría a través de los colores vivos. Quiero que uno sienta paz y tranquilidad al verlos”.

Pero en sus trabajos, el hilo conductor es la mujer negra. “Es un homenaje a la mujer caribeña, trabajadora. Mis hermanas, mi mamá, mi tía. Toda mi descendencia. Sí, en mi familia”.

Exposición

Para ella no hay mejor manera de plasmar la alegría que caracteriza a los costeños que representándolos a través de sus cuadros, en los que figuran: la pesca, la mujer con el afro y de labios pronunciados, los bailes, los coloridos estampados en los vestidos, el mar, las palmeras y el verdor de los campos. Todos gritan ¡presente!

Hasta ahora, Spencer no había tenido la oportunidad de exponer en una galería, especialmente en Managua. “Yo era una artista local, exponía en Bluefields.

La exposición “Visions of my Caribbean Coast” se inaugurará hoy en galería Códice (hotel Colón 1C. al sur, 2 ½ al este, Los Robles, Managua) a las 6:30 p.m. La entrada es gratis.