Eiza González protagonizará filme de suspenso

La actriz mexicana Eiza González, que actualmente tiene en la cartelera el filme de acción "Baby Driver", protagonizará junto a la australiana Lucy Fry el thriller “Highway”, informó hoy el medio especializado Deadline.

La intérprete y realizadora Alexandra McGuinness se encargará de escribir y dirigir este largometraje que también contará en su elenco con Josh Harnett. “Highway” narrará la búsqueda que afrontará una camarera llamada Heidi (Fry) para encontrar a su desaparecida amiga y estrella del rodeo Jane (González). Esta película supondrá un nuevo paso de la artista mexicana nacida en Caborca (Sonora) para abrirse camino en Hollywood.

González protagonizó la serie “From Dusk Till Dawn: The Series” a las órdenes de Robert Rodríguez, quien también ha fichado a la intérprete para su próximo filme “Alita: Battle Angel” junto a Mahershala Ali y Christoph Waltz. También formará parte del nuevo proyecto de Robert Zemeckis, en cuyo elenco figuran Steve Carell, Diane Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann. Actualmente se puede ver en los cines su trabajo en “Baby Driver”, cinta de Edgar Wright liderada por los intérpretes Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm y Ansel Elgort.

“Todo es cuestión de percepción”, indicó González en una reciente entrevista con Efe acerca de su meteórica trayectoria en la industria. “Puede parecer que ha sido muy rápido, pero por mi lado no lo veo así. Ha habido mucho esfuerzo, dedicación, paciencia para lograrlo. Me he pegado a mis ideales y me ha dado resultado”, añadió la intérprete, para la que todo cambió en su carrera en el momento en que se trasladó a Estados Unidos.