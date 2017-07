Gabriel Chavarria, el único actor hispano del reparto de "War for the Planet of the Apes", dijo a Efe que el trabajo de su compañero Andy Serkis en la película, llevado a cabo con la tecnología de captura de movimiento, debe ser reconocido en los Óscar.

"Su trabajo en las dos películas anteriores de la saga ya debía haber sido reconocido. Pero lo que hace aquí merece la nominación al Óscar claramente. Su actuación es maravillosa", confesó Chavarria.

"Un día durante el rodaje me acerqué a él y le dije que era una leyenda viviente y que lo que estaba haciendo en la piel del simio Caesar era impresionante. Compartir escenas con él fue todo un honor", sostuvo el intérprete estadounidense, de 28 años.

La crítica especializada ha mantenido ese debate en los últimos años, acerca de si una actuación digital (al fin y al cabo, la captura de los movimientos reales se hace a través de un ordenador) puede competir con el trabajo de actores de carne y hueso.

Incluso la revista Variety lanzó un editorial reclamando a la Academia de Hollywood que reactive la estatuilla dedicada a los logros especiales, premio que se entregó ininterrumpidamente entre 1973 y 1995.

"La calidad de los efectos visuales aquí es una locura", concedió el intérprete de origen hondureño. "Los productores nos decían que lo que se vería finalmente en la pantalla nos iba a sorprender. No sabía qué esperar, porque el listón establecido en las dos primeras películas ya era extraordinariamente alto", agregó.

La cinta, dirigida por Matt Reeves, llega hoy a los cines y, en ella, el simio Caesar y su séquito se ven obligados a luchar en una guerra mortal con los humanos que quedan en el mundo, dirigidos por The Colonel, al que da vida Woody Harrelson.

Chavarria interpreta a Preacher, uno de los soldados del ejército humano. "Es un personaje con un gran conflicto emocional. Sabe cómo es Caesar realmente, pero están en guerra contra los simios y no olvida qué es lo que debe hacer. Debe cumplir con su cometido. Es un soldado y moriría por su jefe".

"War for the Planet of the Apes" es la tercera entrega de unas precuelas ("Rise of the Planet of the Apes" y "Dawn of the Planet of the Apes") que relatan cómo los simios se hicieron con la Tierra antes del filme original "Planet of the Apes" (Franklin J. Schaffner, 1968), basada en la novela homónima del francés Pierre Boulle.

"Los simios son los protagonistas de la historia", afirmó el actor. "La gente desea que sobrevivan. Esta vez, el espectador sufrirá mucho más por Caesar. Es un esclavo humillado y torturado durante gran parte de la película", declaró.

Reeves, director del filme, será el encargado de firmar las nuevas aventuras de Batman, algo que no extraña en absoluto a Chavarria.

"Matt es un director genial repleto de talento. Le apasiona lo que hace y es muy divertido. Se sabe cada detalle de la historia que quiere contar y lo que necesita cada plano", manifestó.

También tuvo palabras de elogio para Harrelson, el actor con el que compartió más tiempo durante el rodaje.

"Muchos lo verán como el malo de la función, pero su personaje tiene unas motivaciones que se irán revelando y que son perfectamente válidas para entender por qué actúa así. Entre toma y toma, solíamos jugar bastante al ping-pong y gastando bromas a los demás", comentó Chavarria entre risas.

Está siendo un año decisivo en la carrera del joven, que hasta 2008 se debatía entre dedicarse a la actuación o al deporte profesional.

De hecho, por entonces llegó a viajar a Honduras para formar parte del Club Deportivo Marathón. Finalmente desechó esa opción y optó por el cine y televisión, donde se hizo popular gracias a la serie "East Los High".

Ahora viene de disfrutar del éxito de "Lowriders" y "War of the Planet of the Apes" disputará el número uno en la taquilla frente a Spider-Man, mientras deja para finales de año otro proyecto atractivo: "Hunter Killer", junto a Gerard Butler y Gary Oldman.

"Lo que estoy viviendo es una bendición. Quiero seguir adelante y que todo el mundo vea todo el esfuerzo que he puesto en esto", concluyó.