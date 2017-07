La Roca, ¿presidente de Estados Unidos?

Muchos estadounidenses se han tomado muy en serio lo de sacar a Donald Trump de la presidencia del país. Algunos de ellos, como Kenton Tilford, creen que hace falta una buena “roca” para sacar al magnate del despacho oval. Este asesor político ha propuesto al actor Dwayne Johnson, más conocido como La Roca , como candidato independiente para las futuras elecciones, bajo el eslogan: “Run The Rock 2020”.

Tilford no ha consultado a la estrella de la gran pantalla su opinión, pero cree firmemente que “nadie mejor que él sabrá llevar las riendas del país”. Además, asegura que fue el intérprete de la saga Fast & Furious, el que mencionó hace unos meses sus sueños presidenciales. “Es una opción real. Si fuera presidente lo más importante sería conseguir el equilibrio. Ser un líder. Asumir la responsabilidad de todo el mundo. Y si no estás de acuerdo con alguien, no excluirlo”, sentenció el actor en una entrevista con la revista GQ durante la promoción de Los vigilantes de la playa.

El asesor político también ha mostrado los datos de una reciente encuesta sobre los posibles futuros líderes del país. En dicho documento, Dwayne sacaba cinco puntos a Donald Trump.

Por el momento, Dwayne no se ha pronunciado sobre la lista a la que le han inscrito, pero tampoco ha pedido que le eliminen, por lo que sus seguidores piden que continúe en la carrera hacia la Casa Blanca. Si ganara no sería el primer Johnson en el puesto, sino el tercero. Tampoco sería el primer actor, pues Ronald Reagan, quien nunca renegó de su pasado artístico, fue el primero en ocupar dicha posición. Además, en su día explicó que haber sido actor le ayudó a conectar con sus seguidores