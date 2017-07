La cantante estadounidense Ariana Grande canceló dos conciertos que ofrecería en la mexicana ciudad de Monterrey, del norte de México, informó el martes la empresa Zignia Live.

“ZIGNIA LIVE y ARIANA GRANDE lamentan informar que los conciertos programados para el 18 y 19 de Julio en la Arena Monterrey han sido cancelados; lo anterior por circunstancias imprevistas de la cantante”, se informó en la página oficial de Facebook de la empresa de espectáculos.

Monterrey es una de las ciudades afectadas por la violencia derivada del narcotráfico, pero en el comunicado no se mencionó si la inseguridad forma parte de las razones para cancelar el concierto.

El 22 de mayo pasado un kamikaze se hizo estallar a la salida de un concierto de Grande en la ciudad británica de Manchester, dejando 22 muertos, entre ellos siete menores, y más de un centenar de heridos.

El atentado fue reivindicado por el Estado Islámico.

Desde entonces, los conciertos de la estadounidense se han efectuado bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo su presentación en Costa Rica.

Conmovida y emocionada reaccionó la cantante estadounidense, luego de ser nombrada “Ciudadana honorífica”.

Después de su papel fundamental en el atentado en uno de sus conciertos, Richard Leese, líder del consejo de gobierno expresó:

“(Ariana es) una jovencita estadounidense de quien habríamos entendido que no hubiera querido volver a ver este lugar jamás. Pero no, por el contrario, ella como artista e intérprete tenía claro que no podría volver a actuar hasta que no lo volviera a hacer primero en Mánchester. Para ello, consoló a miles de personas, recaudó millones de libras para la fundación We Love Manchester Emergency Fund y fue la primera en donar. Por ello, propongo que Ariana Grande sea la primera ciudadana honoraria de la ciudad de Mánchester”.

Para que ella recibiera el nombramiento, Reino Unido modificó la normativa en la que se establecen los requisitos para elegir los candidatos a recibir tan noble título. Ariana es la primer persona no residente en recibirlo.