El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo se ha propuesto ampliar su catálogo de canciones experimentando en la música con otros ritmos, como el trap y el baile de ejercicios de zumba, con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias musicales. Según contó a Efe el afamado intérprete de "Suavemente", promociona el tema "Guayo", que cuenta con la colaboración del trío dominicano Ilegales, y que la compañía Zumba firmó un acuerdo para que instructores de dichos ejercicios de 180 países la usen en sus entrenamientos.

El tema, que incluye un vídeo musical que se filmó en México, ha sido reproducido más de 800.000 veces en Spotify, según indicaron los representantes del artista en un comunicado de prensa.

Crespo también experimentó en el trap al grabar "Veo veo" con el "trapero" puertorriqueño Almighty. "Estoy pendiente a lo que está pasando. El trap es una música muy moderna, que trae algo nuevo y diferente. Hay que enfrentar los riesgos. Estoy en constante movimiento y no me puedo confiar y recostar de mis logros del pasado", sostuvo Crespo.

El artista boricua promociona además el tema "El vaso de Aníbal", dedicado al exgobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá, quien en una foto viral en las redes sociales aparece presuntamente ebrio caminando en las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan sosteniendo un vaso rojo. "El vaso rojo estaba cogiendo auge.

La canción se volvió viral de una forma orgánica", contó Crespo, quien dijo que el tema comenzó a sonar en las emisoras de radio en Puerto Rico, España, Bolivia, entre otros países. "La canción es bien pegajosa, con una lírica bien actual y con un 'update' -actualización- a lo que yo escribo", agregó Crespo, autor del tema que ya cuenta además con una "remezcla" con el reguetonero boricua Luigi 21 Plus.

"Estamos en la era de los sencillos. La música va muy rápida y me tengo que mover constantemente para mantenerme en los tiempos. La tecnología ha afectado de forma positiva mi nueva manera de hacer música. Me he adaptado a las nuevas tendencias", afirmó Crespo, quien espera este año lanzar un nuevo disco con temas en merengue y vallenato del fenecido artista colombiano Diomedes Díaz.

