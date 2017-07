Tras años de silencio, Núria Tomás, ex novia de Piqué ha declarado a la revista La Vanguardia que no guarda ningún rencor hacía el jugador del Barcelona y que le gusta la música de Shakira.

“Hace años que la herida quedó cerrada” confesó Tomás.

Tomás y Piqué rompieron su relación en el 2010, cuando el futbolista del Barcelona conoció a Shakira durante la grabación del videoclip del famoso tema Waka Waka para el mundial de Sudáfrica.

“Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos””, admitió la catalana.

Al futbolista culé Gerard Piqué le guarda un buen recuerdo y reconoció que el dolor ya ha pasado: "Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida está cerrada y hace años que le deseo lo mejor".

¿Y si suena Shakira en la discoteca, la bailas, Núria?, le preguntó un periodista. “¡Claro que sí!”, respondió.

El tiempo de la actriz actualmente está absorbido por el teatro y el cine.

“Todos somos muchos yoes y el teatro te permite ser todos los tus que tú eres; en realidad, es una terapia que recomiendo a cualquier ser humano”, sostuvo la ex novia de Piqué.

Además, la actriz obtuvo un pequeño papel en la cinta Bent, en la cual comparte reparto con Andy García, Sofía Vergara y Karl Urban.

“Viajé a Roma para rodar y ha sido fascinante vivir una producción de tal presupuesto. Los tres meses que pasé en Nueva York estudiando interpretación en el Lee Strasberg Institute me han resultado muy útiles: preveo trasladarme a vivir a Los Ángeles en un plazo no mayor a tres años”, afirmó Tomás.