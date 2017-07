Colombia es un país "apasionado", una "fiesta de sabores y colores", y una "diversidad de sonidos y ritmos" y eso es lo que Fonseca quiere mostrar en sus actuaciones en España y Francia, según explica en una entrevista con Efe.

Ganador de cinco premios Grammy Latino, Fonseca (Bogotá, 1979) presenta en mini gira -tres conciertos en España y uno en París- la nueva edición de su quinto álbum "+Conexión", su trabajo "más ecléctico" hasta el momento, con una diversidad de géneros y sonidos que quiso plasmar desde el título, pues en él "se conectan" todos sus gustos musicales.

El primer concierto será el 20 de julio en Barcelona y luego seguirá por Madrid (21), Santander (23) y París (24) y en todos ellos recordará éxitos como "Te mando flores", "Arroyito", "Eres mi sueño" o "Vine a buscarte", primer sencillo de su último álbum, y ganadora del Grammy Latino a Mejor Canción Tropical.

Precisamente una nueva versión urbana de "Vine a buscarte", junto al dúo Alexis y Fido, es una de las novedades de "+Conexión" que incluye además dos canciones escritas para la serie "El comandante", sobre la vida de Hugo Chávez, y otras dos colaboraciones.

"Cómo te puedo entender", con el colombiano Andrés Cepeda, y "Entre mi vida y la tuya" con la española India Martínez. "Desde que escribí esta canción sentí que había algo que la unía con España y cuando se la mostré a Antonio Carmona también lo notó, sobre todo en el coro", dice el cantante, para quien contar con la voz de Martinez "le da sentido" a ese vínculo entre los ritmos tropicales y el flamenco.

Entre sus vínculos con España destaca, precisamente, a Carmona, "un gran amigo" con quien ya ha hecho canciones que todavía no han publicado, y Miguel Bosé, a quien siempre ha admirado y con quien grabó "Bambú" para el "Unplugged" del español, un "sueño cumplido" para Fonseca.

La música del colombiano mezcla ritmos latinos como la salsa y el vallenato, pero también algo de pop, porque lo que le gusta a Fonseca es jugar con distintos géneros, escuchar sonidos diferentes y dejarse influir a la hora de componer.

"La música dice mucho de lo que es un país y quiero que la gente vea que Colombia es esa diversidad de ritmos, de letras, de sonidos, que es un país apasionado, alegre, intenso, que nuestra música es una fiesta de muchos sabores y muchos colores", asegura el artista. Muchas de sus letras le cantan al amor y otras al desamor, pero todas se inspiran en la vida, en las cosas que le suceden y en las que imagina.

La parte "más divertida" de componer y que describe como ser un poco actor, es la de "ponerse en los zapatos de otras personas y pensar en diferentes situaciones". Pero sus canciones no solo buscan divertir, sino también llevar un mensaje, como en "Vida sagrada", canción que compuso para la serie

"El comandante" y en la que reflexiona sobre "lo poco que vale la vida en muchas partes del mundo" en medio de la "demencia del terrorismo". También le ha cantado a la paz, en una versión de "Now the time has come", canción con el exbeatle Ringo Starr y para la que escribió un fragmento en español. Respecto al proceso de paz en Colombia, Fonseca se muestra optimista pese a que "no ha sido un camino fácil" y a que "todavía falta" para alcanzar la paz.