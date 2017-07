La anorexia es un trastorno que estremece y “Hasta los huesos” es la nueva propuesta de Netflix que pone a relucir todos los males de la obsesión por los cuerpos perfectos y la coexistencia con nuestras inseguridades.

En el tráiler, Ellen –la protagonista y actriz Lilly Collins, quien también confesó haber padecido la enfermedad- cuenta las calorías que va a ingerir con ayuda de su hermana.

Al ver su extrema delgadez, un médico intenta convencerla para que trate su desorden alimenticio. Mientras ella cree tener controlada la situación, su familia no sabe cómo abordar su problema.

Con el filme las redes sociales se han debatido sobre la manera en que se apuesta por este tipo de herramientas para la visibilización del problema y la que acusa a Netflix de banalizar la enfermedad.

De acuerdo con el sitio PlayGround, "To the bone" –título original de la película-, "pone el dedo en la llaga rompiendo con ideas peligrosamente preconcebidas. No, las familias destructuradas no son el problema ni la solución de nada. No, las personas anoréxicas no están todo el día deprimidas y logran reírse de sí mismas. Y no, no existe una fórmula mágica para curar una de las peores lacras de nuestra sociedad donde sumar likes de los amigos en tu foto de perfil tiene un precio demasiado alto".

Por su parte, Marti Noxon, directora de la cinta reveló a la revista Variety que la película fue escrita basada en su propia experiencia de sufrir de anorexia y bulimia a los 14 años.

“Sentí que sólo había películas en la televisión sobre eso, y ese problema no ha ha sido mucho mejor desde que era niña”, dijo la directora también a Variety.

“Así que quería llevarlo a una pantalla más grande con un poco más de humor y un poco más de perspectiva ahora, siendo mayor”, sostuvo Noxon.