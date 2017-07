Hoy el sitio TMZ divulgó la noticia sobre el suicidio de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, justamente minutos después que la banda publicara a través de sus redes sociales el video de su nueva canción “Talking To Myself”.

Esta canción fue parte del último lanzamiento de Bennington junto a Linkin Park: One More Light, publicado en mayo de este año.

De acuerdo al sitio web El Mundo, el primer concierto se ofrecería en Mansfield, Massachusetts, Estados Unidos; y la gira concluiría el 22 de octubre con una presentación en el Hollywood Bowl, de Los Ángeles, California.

La presentación de Mansfield estaba programada en el Xfinity Center, con Machine Gun Kelly y ONE OK ROCK como invitados especiales, según indica la página web oficial del “One More Light World Tour”. El rapero Snoop Dogg también estaba dentro de la lista de invitados especiales para las presentaciones de octubre.

Tres de las canciones más populares de la banda estadounidense:

Numb

New Divide

In The End

