Conocida como "La sonera del mundo" y portadora de una época dorada desde que interpretó en una teleserie a su compatriota Celia Cruz, la cantante Aymee Nuviola ha cambiado de registro con el álbum "Como anillo al dedo" que presenta este mes, su quinto fonograma grabado en Estados Unidos.

Nuviola, que en la portada del disco destaca un peinado "retro" haciendo un guiño a Celia y a la vez a la música disco de los 70 y 80, indica en una entrevista con Efe que este proyecto producido por el cantautor cubano Ángel Arce es una propuesta de música tropical urbana que suma elementos electrónicos.

"Como anillo al dedo" está enfocado en las nuevas generaciones que se han acercado después de la telenovela inspirada en Celia Cruz, pero no he querido perder mi esencia ni la posibilidad de que personas de años más atrás también acepten la nueva propuesta", matiza.

"El disco trae una sonoridad nueva y un ritmo muy pegajoso. Todo el mundo lo puede bailar", asegura esta cubana graduada de piano en el conservatorio Amadeo Roldán y que se dio a conocer con el dúo Las Hermanas Nuviola, junto a su consanguínea Lourdes, en La Habana de los 90.

Nuviola conversa apasionadamente sobre su más reciente concepto, una mezcla de merengue, "house", salsa y hasta de música disco, en diez temas prácticamente escritos a pie de calle. Y es que también se escucha una base de la "timba" cubana que es, como la propia vocalista define, una "derivación del son dentro de la isla".

"Está muy presente en algunos temas como '¿Dónde está el billete?'", anota la artista. "La timba tiene una agresividad y una manera de expresión, lo mismo musical que textual, muy diferente a la salsa".

"Tiene un estilo narrativo muy gráfico. Se refiere a la vida cotidiana. Es una música bastante retadora; es como un emplazamiento constante al bailador y tiene cierta guapería, como decimos los cubanos", explica.

Con metáforas lo describe así la artista afincada en Miami que en noviembre tendrá una gira por Europa para presentar, entre otros temas, "Rumba de la buena", el videoclip del álbum, un "sencillo" que en mayo ingresó entre los 20 puestos del listado de Billboard "Tropical Airplay".

Sobre la oportunidad de encarnar en 2015 a la intérprete de "La vida es un carnaval", Nuviola dice que "es algo que guardo para mí". "No lo busqué. Me vi envuelta en un casting a partir de que un productor me escuchó cantar en Cartagena, Colombia", recuerda.

"En el casting, que se realizó en Miami y había muchas candidatas, me dijeron que no estaban buscando a una cantante, sino más bien a una actriz", relata. "Me sentí con mucha responsabilidad. Celia fue una persona muy especial para el público latino.

Debía cuidar su legado y fui meticulosa", detalla la intérprete al cabo de dos años del estreno de la teleserie producida por Fox Telecolombia. En octubre de 2015, tras cinco años de ausencia, Nuviola regresó a su país para grabar un disco como homenaje a Celia Cruz, cuyas canciones continúan prohibidas en la radio de la isla.

La intérprete total de Celia llegó a unos estudios destartalados de la Habana Vieja (estudios EGREM), donde en su día grabó la famosa guarachera exiliada y donde también se registró uno de los discos más universales de música cubana, el "Buenavista Social Club". En un documental que, según especifica Nuviola, han presentado últimamente en la televisión cubana, se le ve llorar al regreso, rodeada de músicos compatriotas.

"Volví con Sergio George (productor) para hacer un disco de catálogo, titulado precisamente 'El regreso a La Habana'", dice detrás de unas gafas oscuras la denominada "Sonera del mundo", que en realidad, aclara en la entrevista, no es tan sonera, sino "una cantante de fusiones que sabe improvisar".

Sobre levantar la prohibición a Celia Cruz (fallecida en Estados Unidos en 2003) en medios oficiales, Nuviola dice: "espero que eso llegue en algún momento no muy lejano, porque no vamos a estar así toda la vida".

"La telenovela ayudó mucho a que la gente se enterara un poco más sobre su vida. Cuba entera prácticamente vio la serie a través del 'paquete'", en referencia al peculiar sistema de distribución privada e informal "offline" de contenidos audiovisuales en Cuba, procedentes en su mayoría de Miami.

"De manera oficial, en la radio Celia no suena. Yo sí, y también ponen mis videos, así que tengo esa suerte, o más bien ese privilegio", concluye Nuviola.