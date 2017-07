Caudilla (Toledo) y Líbano son los escenarios escogidos por René Pérez Joglar 'Residente' para "Guerra" el tercer videoclip de su primer y homónimo disco en solitario, un trabajo que será "fuerte" y "real", pero no "grotesco", para mostrar los horrores de la guerra y el sufrimiento de los refugiados.

Y así lo ha pensado, como cuenta en una entrevista a Efe en Madrid, porque quiere que este trabajo lo vean "los chamaquitos" de todo el mundo, no como sucedió con "Somos anormales", el videoclip del primer sencillo de "Residente", el debut en solitario del cofundador y vocalista de Calle 13, grupo que se disolvió en 2015.

"Lo censuraron al primer día y perdí todos los 'hits' de Youtube, y no lo entiendo. En 'Guerra' no voy a tener sangre por todos lados, pero sí va a ser real porque saldrán explosiones y se verá el sufrimiento de la gente", adelanta el portorriqueño sobre esta grabación, cuya primera parte ha rodado en un pueblo deshabitado de Toledo con actores como Paco León, Unax Ugalde o Hiba Habouk.

"Originalmente, no iba a llamar a muchos actores, pero siempre me voy motivando y animando en la medida que voy visualizando el videoclip. Vi que necesitaba a alguien que supiera actuar y empecé a llamar a gente que sabía que podía hacer un gran trabajo y han sido superamables, humildes, talentosos y buena gente conmigo", destaca de estos intérpretes españoles.

Pero la parte más "realista" será la que grabe en las próximas semanas en Beirut, en varios campos de refugiados sirios: "No es una cosa simple, es complicado, no solo por la dificultad de entrar, sino por ver que esas personas no están a salvo. Es un sacrificio que hago para que tenga autenticidad. Con lo que tengo ya grabado puedo terminar el vídeo, pero necesitaba esa situación real".

Con una letra cargada de denuncia y rabia, sello de la casa, Pérez Joglar califica de "injustos" los cupos de refugiados impuestos por la Unión Europea, por eso aboga por "buscar una forma" para que puedan llegar al continente europeo.

Según confiesa, la experiencia de rodar sus propios videoclips, así como un documental cinematográfico en el que conectó con sus antecesores a través de la música (artistas también llamados "Residente"), le lleva a afirmar con rotundidad que "siempre" se hará cargo de la parte audiovisual de sus próximos trabajos.

"Es algo que me gusta desde chamaquito. En los vídeos anteriores (de Calle 13) yo siempre estaba metido en todas partes. Ahora me gusta grabar todo lo que escribo: tengo esa posibilidad y hasta ahora todo me ha salido como lo tenía en la cabeza", añade.

Residente, de la música al cine

Por eso también afirma que está recogiendo "ideas" para un futuro largometraje o una serie de televisión. Aunque en la actualidad tiene "demasiado trabajo" con la gira de este primer disco en solitario.

Y es, precisamente, en el trabajo en lo que cree el cantante y compositor (San Juan, 1978), porque no cree ni en la "suerte" ni en el "talento".

"A veces -explica- la gente me dice qué suerte tengo, y la razón no es la suerte, sino que trabajo un montón: la gente tiene que trabajar. Aunque parezca que todo va mal, hay que seguir hasta que salga. No creo en la suerte, bueno, un poco, pero creo que la suerte es una excusa de la gente a la que no le salen las cosas".

Tanto lo cree así que, de lo contrario, "Guerra" no hubiera salido por no tener "tiempo" con una gira que el próximo mes lo llevará hasta Estados Unidos.

"La suerte no existe, lo que existe es el trabajo, la dedicación, la práctica. Si practicas todos los días, te va a salir; hay gente que se detiene y no: cuando todo va mal, tienes que seguir. Y el talento tampoco existe, también es la práctica", concluye.