Video publicado el día del suicidio del vocalista de Linkin Park genera polémica

Horas antes que fuera encontrado el cuerpo de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, en una residencia de California, en cuenta oficial de la banda se publicó el videoclip del tema Talking with myself, el cual ha despertado polémica en los seguidores de la banda.

El tema Talking with myself ha generado gran interés debido a que la letra de la canción tiene frases que reflejan soledad y una lucha que persiste y no se acaba, lo cual ha sido interpretado por los seguidores de la banda como una alusión al suicido.

“Hablando conmigo mismo”, es la traducción al español del tema del último video publicado en la cuenta de Youtube de Linkin Park, el cual ya supera más de 10 millones de reproducciones.

“Las luces están prendidas pero nadie está en casa, nadie está en casa,

tú dices que no puedo entender

pero no me das la oportunidad, te conviertes en alguien más, sigues corriendo como si el cielo cayera, puedo susurrar, puedo gritar pero lo sé, si lo se, lo sé, que estoy hablando conmigo mismo”, es parte de la letra del último tema del video publicado por Linkin Par.

El videoclip muestra varias escenas de conciertos en vivo de la banda. Se puede ver a los músicos antes y después de los shows, mientras viajan, con los fans.

El álbum One more light es uno de los más personales de Linkin Par, tanto por las letras de sus canciones como la música que desprende. El título del disco es el nombre del tema número nueve del álbum que cuenta con diez canciones en las que la letra habla sobre la muerte de un amigo.

Fue el mismo Chester Bennington, quién confirmó que el álbum One more light, hablaba sobre su cercano amigo Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, quien también se suicidó.

“Debería haberme quedado. Había señales, ¿las ignoré?” es parte de la letra de la canción One more light (Una luz más).

El suicidio del vocalista de Linkin Park, ocurre el mismo día del cumpleaños de Cornell, además de suceder dos meses después de que el componente de Soundgarden se quitara la vida.