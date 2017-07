Las casi 4.000 personas que se reunieron hoy en La Caja Mágica de Madrid para celebrar el cine Iberoamericano comenzaron la noche bailando al ritmo de los irresistibles "Gente de zona" en un ambiente festivo que pasó a ser reivindicativo con las primeras apariciones de los representantes venezolanos.

"Queremos a Venezuela libre, nos urge Venezuela libre", gritó en el escenario la actriz caraqueña Pakriti Maduro envolviendo su pecho con una bandera de su país. El gesto fue respondido con un fuerte aplauso del público que esperaba la lectura del premio a la Mejor Fotografía, que fue para Óscar Faura, por "Un monstruo viene a verme" (España).

Un par de horas antes, sus compatriotas la actriz Malena González y el actor y director Miguel Ferrari, lucían la bandera de Venezuela, este último, boca abajo, como gesto de "rebeldía", con la intención de llamar la atención "sobre el terrible momento que vive" su país. "Mis compatriotas están viviendo un momento muy duro, muy crucial para nuestros destinos, para nuestro futuro.

Llevamos 113 días en emergencia con una protesta pacífica para exigir nuestros derechos porque se ha roto el hilo constitucional", explicó Ferrari a Efe. Nada más recoger su premio a la Mejor ópera prima de ficción por su película "Desde allá", el venezolano Lorenzo Vigas afirmó en la sala de prensa que en su país están "al borde de un genocidio".

"Creo que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para ayudar, Iberoamérica no puede dar la espalda a Venezuela", dijo. La solidaridad y el abrazo que se dio a los miembros de la familia venezolana del cine sólo reforzó la decidida reivindicación de la presencia latina, empezando por el Platino de Honor, Edward James Olmos, que les recordó que el talento no tiene fronteras ni limites, sólo requiere de oportunidades".

Otro de los ganadores, el español Pedro Almodovar que se llevó su primer Platino por la dirección de "Julieta", abrió otro cajón doloroso al recoger su galardón y dedicarlo a "las cientos de miles de familias españolas que siguen buscando a sus desaparecidos durante la guerra" civil. "No hagan caso cuando dicen que abrir fosas es abrir heridas. Es cerrarlas, algo tan simple como eso, cerrar heridas y terminar de una vez para siempre con nuestra maldita Guerra Civil".

Entremedias, los presentadores de la gala, Natalia Oreiro y Carlos Latre, guiaron a cerca de un centenar de artistas, entre premiados, los que entregaban los galardones y personajes ilustres con mucha maestría y buen humor, -lo que se agradeció en una gala que superó las dos horas-, en un espectáculo televisivo mundial, que además, se siguió por internet.

"Que nuestros corazones inunden las redes sociales", dijo Latre mientras Oreiro ponía morritos abrazada al humorista para hacerse un selfi que enseñaba por detrás a los asistentes. Pero hubo momentos no preparados que acabaron con auténticas carcajadas, como cuando Oreiro presentó a Paco León como "Pepe" León y este no pudo contener la risa cuando entregaba el Premio de Animación, que se llevó la española "Psiconautas, los niños olvidados".

Latre hizo numerosas imitaciones, muchas de ellas por países iberoamericanos. De Argentina, Maradona y Messi; de Portugal, Mourinho y Cristiano Ronaldo; de Perú, Mario Vargas Llosa; de Cuba, Celia Cruz; de Chile, don Francisco (Sábado Gigante), en varios números diferentes, en el último de los cuales cambió las letras de las canciones más famosas de Paulina Rubio, Shakira o Julio Iglesias, para bromear sobre ellos.

Sin maldad. El segundo momento "bailongo" de la noche lo protagonizó la versión de "La Muralla", canción de los chilenos Quilapayun (1969) que popularizó primero Ana Belén en solitario y luego con Victor Manuel, que India Martínez, Sofía Reyes, Abel Pintos y Arkano brindaron al auditorio.

Faltaba aún la "Más Macarena", el "temazo" que los Del Río interpretaron junto a los raperos cubanos "Gente de zona", ahora ya sí, con el auditorio en pie y esperando el pistoletazo final de la gala que anunciaba la próxima edición, la quinta, en México. Fue "El ciudadano ilustre" la película que se llevó los premios más codiciados, pero las gradas de La Caja Mágica, donde habitualmente se celebra el Open de Tenis madrileño, tuvo "ilustres ciudadanos" celebrados por todos: de Kate del Castillo a Michael Bubblé, pasando por Miguel Ángel Silvestre, Angie Cepeda o Juana Acosta.