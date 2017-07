Residente regresa como solista a Nicaragua

¿Cuántos quieren corear las canciones de Residente? A través de las redes sociales de la banda Manifiesto Urbano, se dio a conocer ayer que el cantante puertorriqueño Rene Pérez, visitará Nicaragua.

Aunque los organizadores del evento aún no han dado fecha, la lluvia de comentarios por parte de los seguidores de Manifiesto -banda que lanzó oficialmente el anuncio en sus redes- y Residente no se han hecho esperar.

"Dios mioooo que emoción. Al fin!!! No lo puedo creer espero esto no sea una broma de mal gustooo. La mejor noticia que he leído. Dios no lo creooo", escribió una usuaria en la imagen promocional.

Consultamos a Lenin del Río, vocalista de Manifiesto Urbano y aseguró estar emocionado y sorprendido por los comentarios a favor del evento, y que los organizadores, “en su momento como productora con manifiesto urbano y zona 21 anunciaran la fecha oficialmente”.

Residente, sobre su videoclip "Guerra": "Será fuerte y real, no grotesco"

Caudilla (Toledo) y Líbano son los escenarios escogidos por René Pérez Joglar 'Residente' para "Guerra" el tercer videoclip de su primer y homónimo disco en solitario, un trabajo que será "fuerte" y "real", pero no "grotesco", para mostrar los horrores de la guerra y el sufrimiento de los refugiados.

Y así lo ha pensado, como cuenta en una entrevista a Efe en Madrid, porque quiere que este trabajo lo vean "los chamaquitos" de todo el mundo, no como sucedió con "Somos anormales", el videoclip del primer sencillo de "Residente", el debut en solitario del cofundador y vocalista de Calle 13, grupo que se disolvió en 2015.

"Lo censuraron al primer día y perdí todos los 'hits' de Youtube, y no lo entiendo. En 'Guerra' no voy a tener sangre por todos lados, pero sí va a ser real porque saldrán explosiones y se verá el sufrimiento de la gente", adelanta el portorriqueño sobre esta grabación, cuya primera parte ha rodado en un pueblo deshabitado".

"Originalmente, no iba a llamar a muchos actores, pero siempre me voy motivando y animando en la medida que voy visualizando el videoclip. Vi que necesitaba a alguien que supiera actuar y empecé a llamar a gente que sabía que podía hacer un gran trabajo y han sido superamables, humildes, talentosos y buena gente conmigo", destaca sobre intérpretes españoles.

Pero la parte más "realista" será la que grabe en las próximas semanas en Beirut, en varios campos de refugiados sirios: "No es una cosa simple, es complicado, no solo por la dificultad de entrar, sino por ver que esas personas no están a salvo. Es un sacrificio que hago para que tenga autenticidad. Con lo que tengo ya grabado puedo terminar el vídeo, pero necesitaba esa situación real".

Con una letra cargada de denuncia y rabia, sello de la casa, Pérez Joglar califica de "injustos" los cupos de refugiados impuestos por la Unión Europea, por eso aboga por "buscar una forma" para que puedan llegar al continente europeo.

Según confiesa, la experiencia de rodar sus propios videoclips, así como un documental cinematográfico en el que conectó con sus antecesores a través de la música (artistas también llamados "Residente"), le lleva a afirmar con rotundidad que "siempre" se hará cargo de la parte audiovisual de sus próximos trabajos.