Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher), protagonizan el nuevo tráiler de la película de 'La Liga de la Justicia' prometiendo acción, hechos heroicos, compañerismo, humor y muchas sorpresas más.

En el video de una duración aproximada de 4 minutos, presentado en la Comic-Con de San Diego, se ve al recién equipo de superhéroes unidos tras la muerte de Superman con un mantra: "no puedes salvar al mundo solo".

Los superhéroes de DC Comics se unen ante una amenaza mundial que no pueden enfrentar por separado. Cada uno de ellos exhibe sus poderes en pantalla, y The Flash se erige como el punto ingenuo y cómico entre tanto coloso de la lucha. Sin embargo, lo más inquietante del tráiler ha sido el final. En él vemos a Albert (Jeremy Irons) mirando atónito a alguien que el objetivo de la cámara no nos revela, y le dice: "Él me dijo que vendrías. Ahora esperemos que no llegues demasiado tarde".

En los avances el comisionado de Ciudad Gotica, Gordon (J.k. Simmmons), lanza la “batiseñal” al cielo para invocar a Batman, topándose después con la presencia de más héroes con poderes de dioses. El público puede ver como Wonder Woman irrumpe en un banco para salvar unos escolares de un asaltante armado, así como apreciar a Aquaman volar por los aires en una ciudad con su trinchete en mano.

Por su parte, Affleck aprovechó a abordar en el Comic-Con de San Diego, la controversia sobre su salida como realizador de 'The Batman', la película en solitario sobre el hombre-murciélago que él mismo protagonizará, pero que dirigirá finalmente Matt Reeves ("War of the Planet of the Apes", 2017).

"Batman es el papel más jodidamente guay en el universo", dijo el actor, como respuesta también a los recientes rumores que apuntaban a que el estudio podría estar pensando en un sustituto.

'Justice League' se estrenará el 17 de noviembre y recogerá el testigo en el universo cinemático de DC tras la exitosa 'Wonder Woman'.