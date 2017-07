Veintisiete años fueron suficientes para que Amy Winehouse dejara un legado musical. Hoy 23 de julio se cumplen seis años del fallecimiento de la cantante británica.

El cuerpo sin vida de la diva del soul fue hallado en su domicilio de Camden Town, al norte de Londres. La autopsia reveló que Winehouse había bebido cinco veces por encima del límite permitido para conducir, un abuso que ya venía precedido por una turbulenta vida. En numerosas actuaciones, la artista aparecía sin poderse mantener de pie, hasta el punto en el que sus excesos la obligaron a cancelar su gira europea.

En el año 2003 publicó su disco debut titulado 'Frank', el cual a pesar de ser un éxito en Reino Unido, no logró impulsarla internacionalmente. Dicho escenario llegó con su segundo album titulado 'Back To Black'.

"Escribo canciones porque estoy mal de la cabeza y tengo que plasmarlo en el papel para sacar algo bueno a partir de algo malo", dijo en una ocasión la británica.

El legado de Amy Winehouse se mantiene y queremos recordarla con algunas de sus mejores canciones:

1.- Rehab

“Rehabilitación” ganó tres Premios Grammy en 2008 en las categorías de "Mejor Grabación del año", "Canción del año" y "Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina".

2.- Back to black

Vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo, las cuales le convirtieron en el álbum de mayor éxito comercial de Amy Winehouse.

3.- You know I´m not good

“Sabes que no soy buena” es el segundo single del álbum Back To Black, en el 2008 el sencillo alcanzó la posición Nº 77 de su ranking Billboard Hot 100

4.- Tears dry on their own

5.- Love is a losing game

6.- Stronger than me

7.- Just friends

8.- Fuck me pumps

9.- In my bed

10.- Take the box