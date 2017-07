La Calle tocará en el Beatles Day, en Guatemala

Un aproximado de 104 canciones de The Beatles serán interpretadas por más de 10 agrupaciones de la región, para conmemorar el llamado Beatles Day. Por parte de Nicaragua participará La calle, una de las bandas con mayor experiencia estarán interpretando los éxitos de los “melenudos de Liverpool”.

La Calle comenzó como un homenaje hacía The Beatles, destacó Erick Samayoa, director de la agrupación nicaragüense. “Después nos diversificamos y comenzamos hacer música del recuerdo de distintos grupos”, contó.

El concierto será el 29 de julio, y por octava ocasión se realiza en Guatemala con el apoyo de la Embajada Británica. El Beatles Day se celebra anualmente en varias ciudades alrededor del mundo, tales como Liverpool, Hamburgo, New York, Florida, Shanghai, Sydney, Moscú, México Distrito Federal, Buenos Aires, Lima, Madrid y Sevilla. Integrándose Guatemala en 2010 al evento conmemorativo en el que cada año más ciudades se agregan.

“Para nosotros esto tiene mucha importancia, porque nos encontramos en una etapa de crecimiento artístico y musical. Contamos con una base de músicos muy buena con los que tenemos casi seis años fijos. Muchos años, mucho trabajo. Se nos vienen muchas cosas buenas”, reveló Samayoa.

Para él, “esto (el viaje) reafirma el trabajo y compromiso musical como banda bien cohesionada, ensayada. Si no nos hubieran escuchado no nos hubieran invitado”.

De esta manera se convierten en el primer grupo nicaragüense en formar parte de un evento de esta magnitud.

La Calle está integrada por Erick Samayoa (baterista y voces), Hugo Lezama (guitarra líder y voces), Manuel Baltodano (guitarra líder y voces), Norlan Rodríguez (teclados), Carlos Echegoyen (bajo voces) y Henry Dávila (guitarra rítmica y voces).

Las agrupaciones que participarán son: Los Bichos, The Tefeatles, The One Man Band, The Rubber Souls, Astton, The Coldplayers, Layla Roots, Quetzaltenango, Casa de Kello y The BeaGirls de Costa Rica.

Samayoa destacó, que participar en este festival es una antesala para la celebración del 17 aniversario de La Calle.