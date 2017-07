A los cinco años empezó tocando piano en Suiza, a los 10 inició a cantar y a los 16, cuando terminó su secundaria en Nicaragua, decidió regresar a Argentina para seguir sus sueños: la música. De este modo Manuela Valle Quintana, llega a la Escuela de Música Contemporánea (Berklee International Network) de Buenos Aires, donde se especializa en pop, y al graduarse decide iniciar su carrera bajo el seudónimo de Numa.

La vida de Numa ha estado llena de viajes. Ser la hija del actual embajador de Argentina en Nicaragua, Marcelo Valle Fonrounge, la ha llevado a varios países y le ha permitido dominar otros idiomas como el inglés y el francés, además del español. Esas frecuentes bienvenidas y despedidas han influido en sus composiciones musicales. Su primer sencillo “Distance” (distancia) es un ejemplo.

La joven de 19 años tiene un cuaderno con al menos 50 canciones escritas. En ellas aborda la separación de amigos, sus viajes, el no poder estar con su familia todo el tiempo y otras son de amores de adolescencia.

“Mi vida ha sido de viajes por lo que he conocido a mucha gente, y despedirse de ellos ha sido muy difícil. Sin embargo, conocer otras culturas me abrió la mente, amo conocer nuevas cosas y siempre quiero volver a Nicaragua. Normalmente cuando estoy triste me salen mejor las cosas. Lo más importante al componer es tener claro qué se quiere decir”, cuenta la cantante.

En Berklee, Numa conoció a Jeffrey Underwood, un joven nicaragüense que al igual que ella estudió música en Argentina. Al terminar la carrera ambos deciden regresar a Nicaragua para grabar el primer sencillo de la joven en el estudio Mosaico donde el nica es productor de mezcla.

“La Manuela, como la llamo yo, es una chavala muy talentosa que escribe canciones muy profundas, que te llegan. Sé que va llegar lejos, es una artista en todo el sentido de la palabra porque el arte no solo es música, sino que también abarca tu forma de ser y ella es talentosa y muy humilde”, comenta Jeffrey Underwood.

La canción

“Distance” fusiona ritmos pop y electrónicos. Ya suena en las radios nacionales y está disponible Spotify, iTunes y Apple Music.

“Esta es una canción completamente en inglés, pero el álbum traerá canciones en español. Es un proyecto binacional porque yo soy argentina y el productor es nicaragüense. Hemos iniciado un proceso de composición musical propia y así surgió el proyecto de hacer un álbum EP (de reproducción extendida). Tenemos planeado grabar tres canciones más este mes y esperamos que el álbum esté listo al final del año”, explica Numa.

Otros talentos

Desde pequeña Numa se ha desarrollado en distintos ámbitos artísticos: canto, danza, piano, pintura, comedia musical y ha desfilado como modelo en importantes pasarelas de moda.

Pero la música es lo que más la llena, es su forma de escape. “Cuando escribo me desconecto y me aparto del ruido. Al tocar el piano ya con los primeros acordes es como sacar el ser que tengo adentro, es una terapia. Cuando tengo algo que decir y no encuentro la forma, me sale mucho más fácil decirlo a través de la música”, asegura.

Shakira, Beyoncé, Adele, Ed Sheeran y Zara Larsson son algunos de los artistas que influyen en su estilo musical.

Nuevo proyectos

Numa estudiará producción de espectáculos y gestión de medios en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), de Buenos Aires. Una vez finalice, cuenta que seguirá estudiando música, pero esta vez en Berklee de Estados Unidos.

Tiene claro lo que quiere. “Soy una persona ambiciosa en alcanzar objetivos y metódica para elaborar estrategias flexibles para lograrlos. Dinámica y organizada para trabajar en equipo y muy atenta a los detalles”.

Su vida seguirá siendo un vaivén entre Buenos Aires y Managua durante los próximos años para visitar a sus padres y seguir produciendo su música en territorio nicaragüense./