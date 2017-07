Unas 17 marcas, tantos nacionales como internacionales, participarán en Showroom Nicaragua, una idea de la diseñadora nicaragüense Marisol Castillo, quien luego de concluir su maestría en temas de moda en Barcelona y Londres pensó en renovar su marca y tener un espacio donde varios artistas puedan exhibir su trabajo.

“Al regresar de mis estudios me veo en el dilema de volver a emprender, pues antes tenía mi atelier. Ahora que regreso no solo quiero tener eso, sino también un punto de venta físico y pensé en un logar tipo boutique, pues en España trabajé en un showroom de comunicación de moda y me pareció interesante”, comentó Castillo, quien actualmente promociona su colección Destino Tropical.

Así fue como hace dos semanas comenzó a funcionar este espacio, el que se inaugurá mañana oficialmente a partir de las 7:00 p.m. y donde participan marcas de indumentarias, joyería, arte, marroquinería y accesorios.

Según Castillo, en un futuro piensan añadir la parte inmobiliaria, pero ahora las marcas presentes son Carlos René Cruz, Erick Bendaña, Marisol Castillo, Tropicana , 7Camicie, Miss Circle, Jill Jill, Nandamús, Tribu, Marsala, Kathy Aslan, Modarte Ortez Desing, Juan Marcos Desing y Furla.

Durante la apertura del Showroom Nicaragua, que está ubicado en Plaza Mayor El Establo, modulo 12 en la avenida Jean Paul Genie, mostrarán sus obras Leonidas Correa y Mario René Madrigal Arcia.

Marisol Castillo Desing, como la pueden encontrar en las redes sociales, estará participando en la sexta edición de Nicaragua Diseña que se llevará a cabo el 6, 7 y 8 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme, donde se unirán más de 30 diseñadores, unos 50 estand y muchos expertos internacionales.

“Ahorita estoy promoviendo en las redes sociales mi nueva colección Destino Tropical y pronto estaré preparando los atuendos que presentaré en Nicaragua Diseña como diseñadora invitada por primera vez”, detalló.