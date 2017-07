Esta mañana Odallhya Fernández, presentadora de la revista matutina Primera Hora, compartió con sus seguidores que está embarazada.

"Felicidad! Quiero compartir con tod@s ustedes una noticia que ha cambiado mi vida desde ya. Seremos padres", escribió la conductora de televisión, en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecen su esposo Jorge Pastora y sus compañeros de set.

“Agradezco a mi familia de #PrimeraHora por tanto amor, cariño, cuido y mimos. Los quiero demasiado”, continuó Fernández.

En su página oficial de Facebook, la presentadora nicaragüense publicó un video de la reacción de su esposo al enterarse de su embarazo.

Las imágenes muestran la cara de sorpresa de Pastora, luego que la presentadora le entregara un obsequio que contenía un pequeño mameluco.

“¿Qué será?”, le pregunta Odallhya a Pastora, a lo que él responde con asombro, “¿estas embarazada? ¿En serio?”.

“Wow, voy a ser papá”, dice entre risas y lágrimas Pastora.

En una entrevista concedida a El Nuevo diario en el 2016, Odallhya Fernández, dijo estar viviendo la vida que idealizaba de niña, “cuando estaba pequeña me decía quiero ser presentadora o quiero cantar, ser independiente y quiero encontrar a alguien que me quiera y poder hacer una vida con él. A mis 31 años creo que tengo, gracias a Dios, mucho de eso, sin embargo, me falta seguir trabajando”.

Además en ese entonces confesó que uno de los sueños que tenía pendiente cumplir era convertirse en mamá, “tengo muchas ganas de tener mis gemelos, esa es una de las cosas que me causa mucha ilusión, que la familia que he creado con mi esposo crezca y se multiplique, unos 10 niños corriendo en la sala (risas)”.

Las reacciones sobre el embarazo de la presentadora, no tardaron en aparecer en redes sociales.

“¡Felicidades! ¡Cuánta emoción, su cara lo dice todo! ¡Dios bendiga a su familia!”, dijo MonHerrera Fyissel. “Cosas así que transmiten emociones buenas deberían verse siempre en Facebook, felicidades”, expresó Heydi Reyes.

A las felicitaciones también se unió la presentadora del programa de extremo a Extremo, Indira Rojas, quien comentó “Ya soy tía”.