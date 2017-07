Daniel Craig volverá a ser James Bond

El actor Daniel Craig volverá a interpretar al agente James Bond en la película que será la número 25 de esta exitosa saga, según informó The New York Times.

EON Productions y Metro-Goldwyn-Mayer, las propietarias de los derechos fílmicos sobre las historias del Agente 007, desvelaron hoy por medio de un comunicado de prensa que la nueva película sobre Bond se estrenará en Norteamérica el 8 de noviembre de 2019.

Las compañías afirmaron en esa nota que los detalles adicionales acerca de distribución, reparto y director de la cinta “se anunciarán en una fecha posterior”, pero el periódico The New York Times, citando dos fuentes conocedoras del proyecto, aseguró que ya hay un acuerdo para que Craig vuelva a encarnar a Bond.

Para el británico sería la quinta vez que interpreta al Agente 007 tras “Casino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012) y “Spectre” (2015).

Esta última película recaudó en todo el mundo 880 millones de dólares en taquilla, según el portal especializado Box Office Mojo.

El guion del nuevo largometraje, todavía sin título, correrá por cuenta de Neal Purvis y Robert Wade, que han escrito todas las películas de James Bond desde “The World Is Not Enough” (1999).

Los rumores y desmentidos acerca del futuro de Craig en esta serie de películas han sido frecuentes en los últimos tiempos y abrieron la puerta a quinielas para un posible sucesor, en las que sonaban como candidatos los actores Tom Hiddleston, Idris Elba y Damian Lewis.

Debe su éxito especialmente por encarnar en el cine al personaje de James Bond. El papel de Bond lo ha elevado a nivel de estrella internacional, a pesar que inicialmente fue recibido con escepticismo por los seguidores más fieles a Bond, se ha convertido en uno de los actores más aclamados, cuya interpretación hasta le ha valido a una nominación al premio Bafta, convirtiéndose en uno de los actores con más ganancias de la industria cinematográfica.

Reconocido por sus papeles en películas de acción y aventuras, Craig es instruido en la compañía británica National Youth Theatre y se gradúa en la Guildhall School of Music and Drama, de música e interpretación de Londres, donde inició su carrera en el escenario. Debutó en el cine con The Power of One (1992) y años más tarde atrajo la atención de la industria cinematográfica internacional al intervenir en películas como Lara Croft: Tomb Raider (2001), Road to Perdition (2002), Layer Cake (2004), Munich (2005), Defiance (2008) o The Girl with the Dragon Tattoo (2011).

Craig ha sido elegido en diversas ocasiones como uno de los hombres mejor vestidos. Una de las escenas de Craig en la película Casino Royale, donde él aparece saliendo del mar usando un traje de baño, le sirvió para etiquetarlo como un hombre símbolo sexual de la década. En cuanto a sus honorarios, la revista Men’s Vogue publicó que Craig era una de las celebridades con mejor sueldo británicas, y que seguía en ascendencia y que Craig encabeza el Top 5 de la lista de los actores mejor pagados de Hollywood.