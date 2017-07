Esta noche en el marco del Festival Internacional de Teatro (Fit Nicaragua 2017) el Justo Rufino Garay realizará un homenaje a la artista plástica Patricia Belli.

Belli es una artista plástica dedicada a la investigación del equilibrio como fenómeno físico y emocional, mediante los lenguajes del dibujo, el objeto, el video y la instalación.

En 1999 obtuvo una beca Fulbright para realizar un Master en Bellas Artes en el Instituto de Arte de San Francisco, que concluyó en el 2001; a su regreso a Nicaragua, ese mismo año, fundó el Espacio para la Investigación y Reflexión Artística, EspIRA, una organización para

la formación sensible e intelectual de artistas donde facilita talleres de crítica. Anteriormente había obtenido una licenciatura en Artes y Letras de la UCA, Managua, 1997 y realizó estudios en Artes Visuales en la Universidad Loyola of the South, New Orleans, 1986.

Ha sido invitada a residencias en Inglaterra, Londres, Argentina, Brasil, Trinidad y Tobago, Dinamarca y Holanda. Desde el 2000, Belli expone regularmente en América Latina, Estados Unidos y Europa. Su obra ha obtenido numerosos reconocimientos de la Fundación Ortiz Gurdián, en Managua. Desde el año pasado, diferentes versiones de una exposición retrospectiva se han exhibido en TEOR/Ética, Costa Rica, el Centro de Artes Visuales de Nicaragua, y próximamente en Guatemala.

El acto de homenaje se realizará hoy miércoles 26 de julio en la sala del Teatro justo Rufino Garay, a las 7:30 p.m.

Después de la actividad se presentará el espectáculo “Cuerpos Ausentes o Ensayos Para Mi Muerte” Con los creadores Intérpretes: Fabio Pérez Solís y Andy Gamboa Arguedas. Entrada General: C$200.00.

Por último, concierto de Mike Cortina en la cafetería del teatro Justo Rufino Garay.

9:00 pm. Entrada Gratuita.