Esta noche se presentara en Nicaragua el artista colombiano Juanes, para compartir con sus seguidores su más reciente álbum “Mis Planes Son Amarte”, además de rememorar esos temas que lo han convertido en un artista internacional.

Por eso queremos dejarte 8 curiosidades de este colombiano que ha cautivado con su música en muchos rincones del mundo.

El concierto

Galerías Santo Domingo, será el escenario perfecto donde sus fans nicaragüenses se reunirán y corearan por segunda ocasión con el colombiano temas como “La camisa negra”, “Para tu amor” y “A Dios le pido”. El artista nicaragüense invitado para esta velada será Mario Sacasa, quien asegura estar contento con la invitación ya que admira a Juanes por ser un artista completo y espera un montaje espectacular. El costo de la entrada es de US$100 platinum, US$70 VIP y US$35 el área general.

Mis planes son amarte

“Mis Planes Son Amarte” es el nuevo álbum de Juanes, está compuesto por 12 canciones y una película completa cuya combinación resulta el primer lanzamiento de gran importancia para un álbum sin precedentes en la música latina. El sonido del material fusiona ritmos folclóricos colombianos con un amplio arsenal de influencias rock y pop.

“Mis planes son amarte” tiene “un concepto único y rompedor” y trata sobre la búsqueda de un astronauta del verdadero amor a través del tiempo y el espacio.

Nica en video de Juanes

La actriz nicaragüense Camila Selser tuvo la oportunidad de participar en esta producción audiovisual en los temas “Fuego”, “El ratico”, “Mis planes son amarte”, “Es tarde”, entre otros. El actor principal de los videos, Renato López, fue asesinado tan solo dos semanas después de terminar este trabajo y después de haber compartido junto a Juanes más de un mes de grabaciones.

Su testamento

El colombiano confesó a TVyNovelas que ya tiene su testamento listo para evitar cualquier tipo de disputa legal como la que está sucediendo con los hermanos Aguilera por la herencia de Juan Gabriel. “Uno nunca sabe cuándo es el último día y es mejor tener todo organizado”, afirmó el intérprete.

Su lado más humanitario

En el 2014, Juanes creó Mi Sangre, una fundación que nació como un reflejo de las necesidades de su país natal Colombia, en materia de atención a víctimas de minas, es además reconocido como un embajador de la paz ante la ONU.

"Si hay una cosa que la vida me ha enseñado es que la música tiene el poder de trascender las diferencias y unirnos. Es por eso que estoy aquí... con la esperanza de que a través de la música podemos llamar la atención sobre la necesidad de paz, un derecho humano básico. Mi país, Colombia, está en medio de la decisión de elegir la paz. No debemos seguir viviendo divididos; necesitamos estar unidos. Yo también espero un proceso de inmigración más digno en este país. Una persona o familia no deben ser despojados de los derechos humanos simplemente por querer una vida mejor. Por encima de todas las cosas, todos somos seres humanos y debemos ser tratados como tales”, dijo Juanes durante una intervención ante la ONU.

Los reconocimientos

Hasta el momento el álbum más exitoso de Juanes es La vida... es un ratico que ha sido descargado cerca de 7 millones de veces, y ha vendido más de un millón quinientas mil copias físicas. Su sencillo más exitoso fue "Me Enamora". Juanes es ganador de 23 premios Grammy/Lation Grammy.

El amor de su vida

Una buena conversación fue suficiente para que durante una grabación, la actriz cartagenera Karen Martínez creará una conexión con Juanes. Llevan casados más de 10 años y tienen tres hijos Paloma, Luna y Dante.

“Estoy feliz, vivimos ahora el mejor momento de nuestras vidas y celebrando lo unidos que estamos con nuestros tres hijos hermosos -Luna, Paloma y Dante-, que nos dan tanta alegría que no puedo ni describirla. A ellos les gustó mucho, se emocionaron y se reían de algunas de las historias que contaba. Son cosas que ni siquiera sabían ni mis hermanos recordaban. Fue como algo muy sincero y auténtico para todos. No puedo negar que lo disfruté enormemente”, dijo en una entrevista a la Revista Dominical de Venezuela.

Su autobiografía

"Persiguiendo el sol", es el título de su autobiografía publicado en el 2013, donde reveló aspectos íntimos de su vida. Además narró, sobre la época de violencia y secuestros cerca de su natal Medellín, donde uno de sus amigos resultó asesinado y su primo hermano secuestrado. “Digamos que en todo el proceso de escritura del libro, fue como una manera de sanar heridas, de recordar quién era en ese entonces y refrescar un poco lo que soy hoy. No podía pasar por alto esos momentos difíciles, pues es la realidad que la mayoría de los colombianos hemos vivido”.

Conexión con los indígenas

Juanes filmó su película entre México y Colombia y en los que aparece un grupo de indígenas actores amateurs. “La conexión con los indígenas es algo muy importante para mí porque son como representaciones de ideas. Por ejemplo, los indígenas es la esencia, el amor eterno, es eso que estamos buscando todos constantemente... El abrazo con los indígenas significa que tenemos que respetar a nuestros antepasados, que no podemos pasar por encima de lo que hemos vivido, porque la historia es lo que nos hace estar aquí”, dijo a medios internacionales.

El coma de su hermana

El artista dijo recientemente que aún guarda la esperanza que su hermana Luz Cecilia, vuelva del coma tras 24 años en ese estado, "ella tuvo un embarazo que se le complicó y desde ese día está en coma. En esa época yo estaba en Medellín con mi grupo de metal, todavía no me había ido para los Estados Unidos. Y, uf, eso ha sido lo más duro, lo más duro que nos ha tocado como familia. Es indescriptible".