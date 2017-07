“Mi credo”, “Volveré” “Procuro olvidarte”, entre otros temas, serán parte del repertorio que el grupo K-Paz de la Sierra trae para el público nicaragüense con la gira “Ella es mi vida”, que los llevará por varios departamentos del país.

Así lo confirmó Juan Gómez, luego de la polémica sobre si eran o no realmente K-Paz de la Sierra, durante una conferencia de prensa en la que detalló las fechas de sus presentaciones.

Gómez dijo que por haber estado en ocasiones anteriores en el país, el público y los medios ya lo conocen y saben que él siempre ha formado parte de K-Paz de la Sierra y que en esta nueva faceta de la agrupación se están dando a conocer como Juan Gómez y el grupo Capaz.

“Lo que hicimos fue modificar un poco el nombre para que no tengan duda si somos o no somos. La verdad es que no me gusta hablar de la gente, prefiero demostrar mi trabajo. Me gusta enfocarme en lo mío”, confió Gómez. Señaló que han venido a Nicaragua solamente por tres presentaciones, pero luego se ampliaron a diez.

Las fechas

La agrupación se presentará hoy en Chico Tripa, Granada. Mañana en Hard Bar, Estelí.

Este 30 de julio en Nagarote y el 5 de agosto en Town Club, San Marcos; luego al día siguiente en las hípicas de Somotillo, el 11 en el estado municipal de Chinandega, el 12 en el centro recreativo de San Rafael del Sur y finalizan el 13 en el restaurante La Finca, en Jinotega.

En la gira del grupo, se contrará con la participación de Juan Gabriel de Nicaragua.

Dinámica

Los integrantes invitaron a sus fans a estar pendientes de las redes sociales, pues estarán realizando una dinámica para las chicas. Consiste en que ellas deben compartir las fotos del grupo y la genere más “likes” podrá compartir con ellos en el escenario y tener “una serenata privada”.