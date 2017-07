Justin Bieber dejó a un fotógrafo levemente herido al golpearlo con su vehículo accidentalmente cerca de Los Ángeles, dijo el jueves la Policía. La estrella del pop golpeó al hombre de 57 años, quien fue hospitalizado la noche del miércoles, detalló a la AFP el detective Chris Coulter, de la Policía de Beverly Hills.

Las heridas no revisten gravedad. Bieber, de 23 años, “cooperó y fue dejado en libertad”, agregó Coulter. No se emitieron citaciones a propósito del hecho.

El incidente ocurre justo después de la repentina cancelación del resto de la gira mundial de la superestrella canadiense, a principios de esta semana, bajo el argumento de “circunstancias inesperadas”.

Bieber ha enfrentado frecuentemente problemas legales por incidentes como conducir temerariamente un auto deportivo en Miami Beach o tirar huevos a la casa del vecino.

Pero su carrera se había vuelto a encarrilar con el espectacular éxito de su álbum “Purpose” a finales de 2015, del que salieron una serie de hits, incluyendo “Sorry”.

El cantante ha sido nominado y galardonado en numerosas ocasiones, de hecho ganó el Premio Artista del Año de los American Music Awards en 2010 y fue nominado en la 53ª entrega de los Premios Grammy en las categorías de Artista Revelación y Mejor Álbum. No obstante, se le otorgó también el galardón de peor artista musical y peor álbum —por My World— que otorga la publicación semanal New Musical Express.

Justin Bieber ha llegado a vender más de 100 millones de grabaciones, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas de la historia.