Bajo un cielo estrellado y frente a centenares de almas coreando sus mejores canciones, el compositor colombiano Juanes presentó, la noche del jueves en la capital, su último disco “Mis Planes son amarte”, en un concierto cargado de dinamismo, talento y amor.

Juanes, quien visita Nicaragua por tercera vez, había prometido una noche especial para su público nicaragüense, y lo cumplió. El intérprete de “La camisa negra” demostró sus habilidades como músico y cantante.

El momento cúspide de la noche fue cuando el nicaragüense, un joven no vidente, compartió escenario y cantó junto al artista colombiano. La ovación del público no se hizo esperar.

“Allan es un chico no vidente que hace 3 años empezó a estudiar música y está estudiando guitarra”, dijo Juanes al presentar al nicaragüense.

“Grabó un videíto de La camisa negra y a mí me encantó mucho. Allan no puede ver, pero siente el mundo desde el sonido y a mí me encantó tanto que lo quise invitar a cantar”, continúo el colombiano frente a una multitud que gritaba eufóricamente.

Homenajes

Durante el concierto, Juanes rindió homenaje a los artistas fallecidos Juan Gabriel y Gustavo Cerati, con los temas “Querida” y “Cuando pase el temblor”, respectivamente.

“Yo pienso que él es mi Elvis Presley, estoy hablando de Juan Gabriel, un pedazo de artista”, dijo antes de iniciar a cantar “Querida”, la cual grabó a dueto en una de las últimas producciones del Divo de Juárez.

Amor por Nicaragua

El intérprete de temas como “Gotas de agua dulce”, “Yerbatero” y “A Dios le pido”, dijo sentirse agradecido con sus fans nicas, y que aunque pasen los años y los siglos los lleva en su corazón.

“Que alegría tan hijueputa que siento en el alma”, expresó Juanes.

“Me hacen feliz, me elevan al cielo ustedes con su cariño, gracias. No se les olvide que mis planes son amarte, amarte por siempre Nicaragua”, gritó el colombiano.

Entrega total

Dos horas se completaban cuando Juanes desapareció del escenario, sin embargo los gritos de “otra, otra” no se hicieron esperar, y fue así como Juanes le entregó a los nicaragüenses cuatro canciones más. Incluso fueron los fans más cercanos del escenario los que le pidieron que cantara los temas “Gotas de agua dulce”, “Yerbatero”, “Me enamora”, “Fuego”, entre otras.

Por su parte, Mario Sacasa, quien fue el telonero de la noche, manifestó que había sido un honor abrir el concierto de un artista de la magnitud del colombiano.

“Me pareció un gran honor abrir el concierto de un gran artista, como lo es Juanes. Disfruté mucho los momentos antes del concierto, tuve la oportunidad de hablar con él, de conocerlo y claro subir a cantar mi música para una noche tan linda para mí, de eso se trata. La música rompe fronteras y aquí tenemos Nicaragua y Colombia presente que nos viene a presentar a través de Juanes, fue una gran noche para mí”, comentó Sacasa a El Nuevo Diario.