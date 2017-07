Las búsquedas en internet sobre suicidio y métodos suicidas se dispararon en las semanas posteriores al lanzamiento de la polémica serie de Netflix "13 Reasons Why", acerca de una adolescente que se suicida, dijeron investigadores estadounidenses el lunes.

Aunque el informe en el Journal of the American Medical Association (JAMA) no examinó si el número de suicidios reales subió después de la salida del popular drama, los investigadores dijeron que el aumento de las búsquedas en internet debería ser motivo de preocupación.

En términos globales, después del programa las búsquedas relacionadas con el suicidio fueron un 19% más numerosas de lo esperado, dijo el trabajo de investigación publicado en JAMA.

"Hubo entre 900,000 y 1,500,000 más de búsquedas relacionadas con el suicidio de lo esperado durante los 19 días posteriores al lanzamiento de la serie", dijo el coautor del estudio, Mark Dredze, profesor de ciencias informáticas en la Universidad Johns Hopkins.

La frase "cómo suicidarse" aumentó un 26%; "suicidarse", un 18%; y "cómo matarse uno mismo", un 9%.

Por otro lado, las búsquedas mediante frases como "línea directa de prevención del suicidio" ("suicide hotline") se incrementaron un 12%, y "prevención del suicidio", un 23%.

"Aunque es alentador que el lanzamiento de la serie coincidiera con una mayor toma de conciencia sobre el suicidio y su prevención, como en los que buscan 'prevención del suicidio', nuestros resultados respaldan los peores temores de los críticos del programa", dijo el autor principal, John Ayers, profesor investigador de la Escuela de Posgrado de Salud Pública de la Universidad del Estado de San Diego.

"El programa puede haber inspirado a muchos a actuar respecto a sus pensamientos suicidas buscando información sobre cómo suicidarse", señaló.

Retrato franco o contraproducente

La serie, en la que un joven escucha varios casetes de audio dejados por su amiga en los que explica detalladamente las razones de su suicidio, ha sido elogiada por su retrato franco de las luchas de los adolescentes.

Los críticos dicen, en cambio, que el programa no proporcionó suficientes referencias respecto de los recursos de prevención del suicidio para las personas que pueden estar en riesgo, y además ofreció un suicidio en todo detalle durante el episodio final.

Los investigadores analizaron las tendencias de Google en las búsquedas realizadas desde de Estados Unidos entre el 31 de marzo de 2017, el día en que se estrenó la serie, y el 18 de abril.

Allí detuvieron el análisis porque el suicidio del exjugador de fútbol americano Aaron Hernández el 19 de abril podría haber influido en las tendencias.

Para la comparación, los investigadores utilizaron el período entre enero y marzo, antes del lanzamiento de la serie, para determinar los volúmenes de búsquedas habitualmente esperados para estas palabras y frases.

Investigaciones anteriores han demostrado que "las tendencias de búsquedas sobre suicidio están correlacionadas con los suicidios reales", y que "la cobertura de los suicidios por los medios coincide con el aumento de los intentos de suicidio", dijo la publicación sobre la investigación en JAMA.

Los investigadores instaron a los creadores de la serie a añadir números de la línea directa de prevención del suicidio a los episodios, que están todavía disponibles en línea.

También exhortaron a "eliminar las escenas que muestra el suicidio", en línea con las recomendaciones para los medios de comunicación de la Organización Mundial de la Salud.

Un tema duro

Netflix, por su parte, dijo que tomaba en cuenta la información de cara a la segunda temporada de la serie, que está actualmente en producción.

"Siempre creímos que este programa aumentaría el debate en torno a este duro tema. Esto es un interesante estudio cuasi experimental que confirma esto", dijo Netflix en un comunicado enviado a medios estadounidenses.

"Estamos a la expectativa de más investigación y esperamos tomar todo lo que aprendamos mientras nos preparamos para la temporada 2", agregó la plataforma de video a demanda.

La cuenta oficial de Twitter de la serie incluye un enlace a 13reasonswhy.info, que ofrece información sobre líneas telefónicas de emergencia y prevención sobre el suicidio en todo el mundo.