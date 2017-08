¿Y si el Sur hubiera ganado la Guerra de Secesión de Estados Unidos? Este es el preámbulo de la futura serie de los creadores de "Game of Thrones", que ya genera polémica y preocupación por su tratamiento del tema racial.

El canal por cable HBO, que ya produce la famosa saga televisiva fantástico-medieval, anunció a mediados de julio que encargó a sus creadores una nueva serie titulada "Confederate".

La serie recreará un mundo hipotético en el que el bando confederado gana la guerra civil (1861-1865) y la esclavitud continúa, mientras los Estados confederados se preparan para una nueva guerra civil contra la Unión, de acuerdo con los elementos del guión revelados a mediados de julio.

Desde el anuncio del proyecto de esta nueva serie, cuyos primeros episodios se emitirán tras la última temporada de "Juego de Tronos", en 2018 o 2019, las críticas se han multiplicado en las redes sociales.

"Los mismos que ofrecen escenas gratuitas de violación y ningún personaje de color significativo quieren abordar la esclavitud negra con matices", ironizó la activista April Reign, que creó la etiqueta #OscarsSoWhite para denunciar la falta de diversidad en la lista de nominaciones a los Óscar en 2016.

La activista hacía referencia a "Juego de Tronos", la serie más popular del mundo, y sus creadores, David Benioff y D.B. Weiss, quienes estarán a cargo del proyecto "Confederate" junto con los productores Nichelle Tramble Spellman (que trabajó "The Good Wife") y Malcolm Spellman ("Empire"), ambos negros.

El asunto llegó tan lejos que ya circula en las redes sociales el nuevo hashtag #NoConfederate, que se ubicó entre las etiquetas más utilizadas ("trendic topic") en Estados Unidos en Twitter la noche del domingo durante la emisión del tercer episodio de la séptima temporada de "Juego de Tronos".

La imaginación de los blancos

Interrogado por un internauta sobre la posibilidad de participar en "Confederate", el actor negro Don Cheadle explicó que "eso dependería del papel, como siempre".

"Pero estoy más que escéptico sobre el proyecto en general", advirtió en Twitter.

Para Stephane Dunn, ensayista y profesora del Morehouse College, el propio postulado supone problemas "en la medida en que todavía vivimos en una sociedad que tiene arraigada una orientación hacia la supremacía blanca".

"Y de ahí surge otra pregunta: ¿va a ser tan revisionista que no reconozcamos la esclavitud estadounidense? Podría ocurrir una especie de... 'glamorización', intencional o no", añadió.

"Tenemos un gran respeto por el debate y las preocupaciones expresadas sobre 'Confederate'", reaccionó HBO en una declaración escrita enviada a la AFP, sin mencionar una eventual renuncia a seguir adelante con el proyecto.

"Tenemos confianza en que Nichelle, Dan, David y Malcolm abordarán este tema con cuidado y sensibilidad. El proyecto está aún en pañales, así que esperamos que la gente se reserve su opinión hasta que haya algo para ver".

La ucronía, es decir la construcción de la historia sobre datos hipotéticos, está de moda en la televisión: "The Handmaid's Tale" (Hulu) fue un gran éxito de crítica, así como "The Man in the High Castle" ( Amazon) y "SS-GB" (BBC), todas series que comenzaron hace unos dos años.

La serie de Amazon recrea un Estados Unidos conquistado por los nazis y por sus aliados japoneses, y la de la BBC, la invasión de Reino Unido por los nazis.

En el caso de "Confederate", la controversia va más allá del tema del tratamiento televisivo de la esclavitud y concierne también a la insuficiente diversidad tras las cámaras, pese a que Benioff y Weiss convocaron a dos productores negros.

Una polémica similar ha levantado la película "Detroit", de Kathryn Bigelow, que se estrena este viernes en las salas estadounidenses.

La cinta, que evoca los disturbios en esa ciudad en 1967 y la represión contra la comunidad negra, ha sido ya muy criticada porque la directora y todo el equipo de producción son blancos.

Para la artista y activista Bree Newsome, la oposición a "Confederate" no tiene que ver solo con una cuestión histórica. "También está relacionada con el hecho de que el género fantástico se limita en gran medida a la imaginación de los hombres blancos".