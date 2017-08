Preparan documental sobre Alejandro Mejía

“Wual-ter”, lleva por nombre el documental que actualmente trabajan Gabriel Serra, director y fotógrafo, Roberto Guillén y Arielka Juaréz, productores, Elba Castillo, Alejandro Mejía y el sitio cultural Managua Furiosa.

Este proyecto cinematográfico fue de los tres finalistas por Nicaragua en DocTv Latinoamérica, del cual resultó ganador el filme “Historias de la Locura Ordinaria”, dirigido por Florence Jaugey. “Consideramos que es importante hacer una película sobre Alejandro, su música, el tourette, el amor a su familia y compañera de vida, y a la música nicaragüense”, dijo Serra, quien anunció que las grabaciones comenzarán en septiembre, con una duración de seis meses.

Mejía, quien este año celebró 30 años de carrera, es una leyenda del rock en nuestro país y durante años ha explicado a sus seguidores de qué se trata el síndrome con el que convive, sobre el que ha escrito dos temas. “Alejandro es un ícono de la música de protesta, del rock nicaragüense y representa la rebeldía y la válvula de escape de mi generación y las generaciones actuales. Actualmente es de los pocos músicos con más de 30 años de carrera musical, que su producción continúa siendo vigente y artesanal”, declaró Serra.

Baluarte de la cultura

Serra afirma que la insubordinación es un motor que impulsa a este artista. “Yo me identifico con esa valentía y esta película es un homenaje a su rebeldía, al amor por su familia y su obra musical, la cual es también un espacio de confort, porque al tocar música el síndrome no se manifiesta”, expresó.

El cineasta también reveló que escuchó por primera vez a Mejía cuando tenía 13 años, pero en ese momento no entendía la lógica del heavy metal. “Cinco años más tarde, cuando cursé la universidad, me tocó participar en manifestaciones universitarias, asistía a los conciertos de música de protesta y fue ahí que me volví a encontrar con Alejandro Mejía y entendí lo importante que era su música para nuestra generación. Un gran baluarte de la cultura”, detalló.

Sobre el documental

El guion de esta película fue escrito por Martín Mulligan, el sonido estará a cargo de Ricardo Weelecok y la edición, en manos de Mayo Cuadra. Tendrá una duración de 90 minutos y su estreno se espera en los cines del país en mayo o junio del 2018, para luego participar en los festivales internacionales.

Sinopsis

perfil. Alejandro Mejía lleva el pelo largo, viste de camiseta y blue jean, tiene 47 años y está en el mejor momento de su vida. Ha tocado el bongó con grandes cantautores de Nicaragua como Salvador Cardenal, Mario Montenegro y su padre, Luis Enrique Mejía Godoy. Ha convivido, desde los 12 años, con el síndrome de Tourette y a pesar de los escarnios que la enfermedad continuamente le provoca, ha logrado establecerse como una de las figuras clave de la cultura rockera en Nicaragua. Alejandro ha personificado el síndrome con el nombre de Walter.