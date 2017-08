Cuarenta y seis años de trayectoria musical hablan muy bien del grupo Llama Viva, el cual es uno de los favoritos entre quienes gustan de revivir recuerdos de los años sesenta, setenta y ochenta. Y como siempre están dispuestos a complacer a los nicaragüenses con su repertorio de canciones, el grupo extiende una invitación para dos conciertos que estarán ofreciendo este fin de semana.

En Ruta Maya, Llama Viva se presentará hoy a las 8:00 p.m. y la admisión tendrá un costo de 120 córdobas. Para Carlos Rosales, mánager del grupo, lo interesante de este concierto es que sienten que estarán de regreso en casa, pues los integrantes reconocen que sus primeras presentaciones tuvieron lugar en ese restaurante cultural.

Asimismo, Rosales indica que Llama Viva se ha concentrado en retomar grandes éxitos del recuerdo, funk y rock clásico que no estaban interpretando desde hace algún tiempo, tales como: “Heart of glass” de Blondie, “Everybody wants to rule the World” de Tears for fears, “I was made for loving you” de Kiss, “Funky Town”, “Hot Stuff”, entre otros; todos ellos interpretados por los vocalistas Álvaro Sarria y Franco Mairena, jóvenes que forman parte del relevo generacional.

El segundo concierto está previsto para mañana en el restaurante Los Antojitos, ubicado en el kilómetro 15.5 de la carretera Masaya; la entrada es gratis. El evento iniciará a partir de las 8:00 p.m. y estará cargado de mucha música rock. Actualmente los integrantes que componen Llama Viva son: los vocalistas Álvario Sarria y Franco Mairena, en la percusión Amir Avilés, en la conga Chepa Conga, Jhon McDonald en la batería, Erasmo Gutiérrez en el teclado y Chepe Telcor en el bajo.

“Definitivamente ofreceremos un ambiente en donde las asistentes podrán transportarse a la época ochentera y así revivir las fiestas de su juventud. El grupo ha tenido relevación generacional, por ejemplo con los vocalistas y ellos han llegado a mantener la calidad de la banda”, expresa Rosales. Como proyectos a futuro, Llama Viva planea grabar una recopilación de éxitos musicales de los grupos nacionales de los años 70, y también mencionan que están preparando un disco de música original, de igual forma pretenden realizar una gira por Los Ángeles y San Francisco, en Estados Unidos.