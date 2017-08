Carlos Sadness: Soy una persona predispuesta a sorprenderse

El cantante Carlos Sadness reconoce que, en su vida, todavía no hay "nada que haya llegado para quedarse", ni siquiera su característico estilo "galactropical", por lo que prefiere dejar las puertas abiertas para que su camino le siga deparando aspectos inesperados.

"Soy una persona predispuesta a sorprenderse", afirma en una entrevista con Efe el catalán (Barcelona, 1987), quien se encuentra en México promoviendo su nuevo sencillo, "Volcanes dormidos".

Pensado como una especie de puente entre "La idea salvaje" (2015), su segundo disco, y el que está terminando de componer en la actualidad, la canción tiene reminiscencias de otros temas como "Qué electricidad", pero también nuevos elementos como influencias de la música africana.

Relata la historia de "una persona que cree que nada le va a interesar, nada va a despertar una pasión, hasta que alguien llega y le hace bailar", señala Sadness.

Y si hay una sorpresa que a él le ha marcado en los últimos meses de su carrera fue la visita que realizó en octubre pasado a México, donde llenó en tres ocasiones el Lunario del Auditorio Nacional, en la capital.

El éxito inesperado, asegura, le abrió la oportunidad de volverse un "artista internacional", ya que a través del país latinoamericano ha llegado a otros rincones de la región.

Para el próximo diciembre tiene agendado un concierto en el Plaza Condesa de Ciudad de México basado en su primer trabajo, "Ciencias celestes", e ideado para mantener la conexión entre gira y gira con el público mexicano, al que califica de "muy comunicativo".

"Tiene que expresar lo que opina siempre y hacerlo llegar", explica.

Por ese motivo, resalta que es "inevitable" que le acaben llegando comentarios que sus seguidores hacen a través de las redes sociales, que en ocasiones le ayudan a configurar sus espectáculos, pero no le condicionan a la hora de trabajar en nuevas canciones.

"Hago lo que me apetece, guste o no.

En ese sentido soy muy egoísta. Tengo claro que estoy haciendo música y dedicándole muchas horas, que es un trabajo divertido, pero uno no tiene vacaciones (...). A cambio de eso solo pido hacer lo que realmente me guste", argumenta.

Además, apunta que la fama es una "consecuencia" a la que se ha adaptado, pero no le fascina y no ha estado nunca en sus planes. "No me gusta nada entrar a camerinos y saludar a la gente que no conozco, lo paso medio mal, y yo he sido siempre una persona tranquila, como más ausente", comenta.

Le faltan "tres o cuatro" canciones por componer para dar por finalizado su nuevo trabajo, que espera lanzar a principios de enero si la inspiración le acompaña.

Se muestra contrario a encuadrarse en géneros, porque considera que solo sirven para limitar a los artistas, y respecto de su música, no puede asegurar que siga dándole la mano al estilo "galactropical", término que inventó en su primera entrevista y siguió utilizando con posterioridad.

"No tengo ningún tatuaje; creo que eso dice mucho de mí. No me importa cambiar de opinión si una cosa mejor me convence, eso lo aplico en mi música", asegura el también ilustrador.

El creador de éxitos como "Amor papaya" reconoce que le interesa "una forma de escribir que de alguna forma se ha perdido", la misma que utilizaron grupos como Radio Futura o Siniestro Total durante la movida madrileña en la década de 1980 y que dejó frases como "te mataré con mis zapatos de claqué".

Su objetivo es buscar "ese tipo de frases, que resultan como chirriantes pero a la vez tienen fuerza", reflexiona Sadness, partidario de "a veces ser divertido sin perder la profundidad".