Danielle Hodgson, quien este año logró el puesto de cuarta finalista en Miss Nicaragua, clasificó como segunda finalista en el certamen internacional de Miss Costa Maya 2017, celebrado ayer en Belice.

Este año el título se lo llevó Michelle Estrella Nuñez, Miss Belice.

Cada año la organización Miss Nicaragua envía a una representante al certamen. En esta edición le tocó a Hodgson, de Bluefields.

En Miss Costa Maya 2017 participaron delegadas de México, Panamá, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica y Guatemala.

De la A a la Z: La hacedora de misses en Nicaragua

Sobre Danielle

Le encantan los deportes y practica natación, le gusta cocinar, bailar, cantar e ir a la playa, le fascinan los platillos caribeños y ama la literatura y la poesía.

“Me encantan las actividades sociales que me permitan relacionarme con otras personas y crear nuevas amistades, me interesa todo lo referente a la flora y fauna no solo de mi país, si no tambien de todo el mundo, soy de las personas que considera que cuidar nuestro medio ambiente es primordial para nuestro planeta, Es una forma de proteger, apreciar, conservar, multiplicar en mas cantidad y valorar todo lo que Dios nos ha puesto al alcance”, dijo Hodgson al portal de Miss Nicaragua, previo a su viaje.

Miss Nicaragua no descarta cirugía estética

Para este concurso la nicaragüense lució trajes de baño y de noche del diseñador Harry Garay, Traje Nacional y traje folklórico por Stalyn Núñez.

El festival internacional de Miss Costa Maya además de la coronación de la nueva reina, incluye la presentación de artistas internacionales y varias fiestas.

Hasta el momento, la única nicaragüense que ha ganado el título de Miss Costa Maya es Martiza Rivas (2009), actual presentadora de Canal 2.