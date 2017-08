Amigos: Tengo muchos. A todos les profeso un afecto sincero y desinteresado, porque con ellos he pasado momentos importantes.

Ballet: Para él representa un conjunto de personas que escenifican nuestra historia. El ballet Chinamiltlan cumple 40 años de dedicar sus mejores retablos a esta ciudad.

Cultura. La concibe como el conjunto de manifestaciones artísticas que hablan de una nación. “Somos ricos en esto, puesto que de esta ciudad hay ejemplos de nuestro antepasados de valentía, de gallardía, de trabajo y de amor al prójimo”, señala.

Danza. Son posiciones de hombres y de mujeres. Es movimiento de manos, gestos del rostro, estilo y forma que se presentan según la pieza musical y la ocasión.

Elegancia. La define en referencia a la persona de buen gusto. Agradable. “De movimientos bien proporcionados y buen porte. Esto es es clave para un bailarín, pues de ello depen

Fuerza. Los chinandeganos necesitamos ser fuertes para resurgir. Hemos crecido en economía y vamos incursionando en turismo, pero necesitamos más civismo y para ello necesitamos fuerza de voluntad.

Genio. Recuerdo al poeta nicaragüense Rubén Darío y a su madre la chinandegana Rosa Sarmiento, enterrada en este suelo.

Homofobia. Para él no debe existir ese tipo de discriminación porque considera que todo el mundo puede vivir su vida como mejor le parezca.

Iglesia. Me encanta profesar la fe católica. Me encantan los párrocos que se preocupan por conservar las costumbres. Que sigan las tradiciones de las fiestas patronales que datan de la antigüedad. Aplaudo a los sacerdotes que son progresista y trabajan por tener un templo bello.

Juventud. Le preocupa la juventud porque “hay tantos peligros para ellos que pueden caer en el irrespeto a los padres y madres, a los maestros, a los vecinos. Son el futuro y por lo tanto, deben crecer en amor y buenas costumbres. Hay mucha adicción al celular y poco compromiso con los temas de investigación”.

Kiosko. Son muy bonitos. Sirven para exposiciones de lo que una ciudadanía trabaja.

Limpieza. Es lo que no hay en mi ciudad. La municipalidad se esfuerza, pero hay gente a la que le gusta el desaseo y nos mantenemos en medio de un caos de basura que nos inunda y habla muy mal de nosotros todos.

Obras de Rufino Tamayo

Mercado. Considera que en Chinandega debe haber un reordenamiento y que es urgente sacar al mercado del centro de la ciudad.

Naranja. Así se le ha llamado a Chinandega. Porque antes hubo una sobreproducción de la fruta que iba a todo el interior del país a través del ferrocarril que nos visitaba a diario.

Orden. “Es lo que debería haber en esta ciudad. Estamos perdiendo a Chinandega por falta de orden. Se necesita orden en las calles. En los mercados”.

Patria. Considera que se ha confundido el patriotismo con carnaval. Pide que haya una campaña de valores cívicos y culturales para amar más a Nicaragua y respetar los días patrios, con ejemplos sencillos como colocar la bandera en cada puerta de las casas.

Quijote. “Bueno, se dice que es de las personas que luchan contra las injusticias y así me siento yo por querer que mi ciudadanía sea puntual al asistir a los eventos. De destacar la historia de nuestros antepasados, transmitirla a las nuevas generaciones. Tener una ciudad culta”.

Radio. Es el medio de comunicación que más le gusta. Es ágil y le gusta que hay programas que informan y educan. “En las emergencias es lo mejor que existe desde siglos atrás y creo que no la destrona ningún otro medio”.

Silencio. Yo no practico esta virtud. Cuando algo no me gusta lo digo y no puedo callar ante lo que considero que nos descalifica como ciudadanos.

Teatro. Un sitio especial. Los maestros de cultura deben enseñar lo que es bambalina o un trasfondo. Es el lugar donde el artista presenta sus esfuerzos diarios, sus esperanzas, sus logros, como regalo para un pueblo.

Urbanismo. Es lo que quisiera que hubiera en Chinandega. La ciudad debió crecer hacia el norte y observo que creció desordenadamente.

Volcán. “El imponente celador de mi ciudad. Yo le tengo miedo. De repente nos asusta, pero es una tremenda aventura subir a su cima y contemplar las maravillas de mi Dios. Es estupendo salir y compartir con la naturaleza”.

Web. No soy cibernauta. Aunque incursiono en las redes sociales. Esta nueva rama de la comunicación crea hábitos insospechados y hay que tener cuidado con su uso.

Xenofobia. No me considero xenofóbico. Creo que los chinandeganos no lo somos. Aquí le damos cabida a los extranjeros. Tenemos buenos ejemplos de gente que vino para trabajar por nosotros y abrimos la puerta de nuestra casa y nuestro corazón.

Yagual. Es una pieza importante para el folclore nicaragüense. Es un trozo de tela que se enrolla para que la comerciante del mercado o la que vende ambulantemente coloque su canasto con verduras y frutas. Las bailarinas deben usarlo con mucho respeto y elegancia.

Zapatear. Aquí en Nicaragua no se puede zapatear. Aquí el bailarín o bailarina debe hacer zapateos cortos. Hemos exagerado este movimiento de pies. El zapateo es propio de los bailes mexicanos.