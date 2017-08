Gente de Zona: Soñar no cuesta y siempre trae algún beneficio

Tras los espectaculares triunfos de "La gozadera" y "Bailando", incluir a Gente de Zona en una canción es casi sinónimo de éxito y, ante su primera gira por Estados Unidos, el dúo cubano señaló que mira al futuro con optimismo porque "soñar no cuesta" y siempre trae "algún beneficio".



"Sabemos que nuestra música ha tocado corazones en lugares donde nunca pensamos que íbamos a ser escuchados. Pero dicen que soñar no cuesta, y siempre que se sueñe y se piense con los pies en la tierra y siendo humildes algún beneficio trae", argumentó en una entrevista telefónica con Efe Randy Malcom, la mitad de un grupo que completa Alexander Delgado.



Con un concierto en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles el 9 de agosto, Gente de Zona dará el pistoletazo de salida a la gira "Visualízate Tour" que les llevará durante un mes a actuar en ciudades como Las Vegas, San Francisco, Houston, Miami o Nueva York.

"Para nosotros es un salto bien grande, una oportunidad increíble y unos nervios que te destrozan", comentó entre risas Malcom acerca de estos conciertos en Estados Unidos.



Después de colaborar con Marc Anthony en "La gozadera" y "Traidora" y de unir esfuerzos con Enrique Iglesias en "Bailando", este año Gente de Zona ha puesto su granito de arena en el nuevo sencillo de Jennifer López, "Ni tú ni yo".



"Jennifer es increíble, una trabajadora incansable. De estos artistas uno aprende tanto...Uno dice: '¿Por qué están ahí arriba?' Bueno, están arriba porque trabajan como diablos", señaló Malcom al ensalzar el "orgullo" de que estrellas de "tanto calibre" llamen a su puerta para trabajar juntos.



Destacó, además, que el tema "Ni tú ni yo" relata "todo lo que una mujer le puede decir a un hombre y todo lo que un hombre le puede decir a una mujer, sin tapujos, sin pelos en la lengua".

No obstante, Malcom explicó que, aunque sea para una colaboración en una canción de "tristeza, amor o desengaño", ellos buscan aportar su propio "giro" casi siempre de cara a la fiesta y el baile.

"Somos cubanos, somos de barrio. Estamos siempre en la jarana con una sonrisa en la boca y eso se contagia", indicó.



Y aunque le da gran parte de la responsabilidad de su éxito a la "fortuna", Malcom señaló también como claves de su buena marcha la confianza en sí mismos, que las canciones lancen un mensaje positivo y la identidad de su música, por ejemplo, con la "voz ronca de Alexander, que es inconfundible".



"Yo creo que es una mezcla de todo", resumió.

"Logramos tantas cosas que estamos muy contentos por nosotros y por todos los artistas de Cuba, porque es una puerta que se pudo abrir para todos", afirmó.

Acerca de la situación en la isla y los cambios políticos y económicos de los últimos años, Malcom aseguró que ve con esperanza estas transformaciones, aunque dijo ser consciente de que "todo cambio lleva un proceso" y no se puede dar "de la noche a la mañana".



De cualquier manera, llamó la atención sobre los cambios que se están dando y destacó, como ejemplo, la visita a Cuba el año pasado del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.



Por último, se alegró del extraordinario éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con "Despacito" porque demuestra que la "música no tiene idioma" y es algo que puede beneficiar a la comunidad latina en Estados Unidos.



"Estamos súper contentos pero a la vez un poco enfadados porque nos quitaron a 'Bailando' del número uno", dijo entre risas Malcom al referirse a que el tema de Luis Fonsi les arrebató el récord de la canción en español con más visualizaciones en Youtube, unas semanas antes de que, finalmente, "Despacito" se convirtiera en el tema más reproducido en la historia de esta plataforma digital.