Aaron Carter, hermano del Backstreet Boy Nick Carter, fue un niño estrella de principio del cambio de milenio que nunca pasó ese estatus. Hace unas semanas volvió a los titulares. Bueno, solo a algunos. Y es que cuando te detienen con tu novia en Georgia por conducir bajo efectos de sustancias ilegales y con marihuana en el coche y da un poco igual, es que una parte del mundo se ha olvidado de ti.

Este domingo el joven de 29 años volverá a poner a prueba su fama: Acaba de publicar un post en Twitter en el que confiesa sentirse atraído tanto por hombres como por mujeres desde los 13 años. “Quiero empezar diciendo que amo a todos mis fans. Hay algo que quiero decirles que siento que es muy imporante para mi identidad.

Es algo que me ha pesado en el corazón desde siempre. No me da vergüenza, solo es un peso del que me quiero librar. Crecí en esta industria y sobre los 13 años empecé a sentirme atraído tanto por las chicas como por los chicos pero no fue hasta los 17, cuando tras unas relaciones con mujeres, probé con un hombre y funcionó”.

De interés: El hermano de Selena es el más buscado por la justicia

Carter comenzó su carrera a los 10 años, cuando publicó su primer disco en solitario, Aaron Carter. Luego vinieron Aaron’s Party (Come Get It), Oh Aaron y finalmente Another Earthquake. Si los tres primeros fueron un éxito rotundo, igual de redondo fue el fracaso del cuarto. Con 15 años, Carter había terminado su carrera musical y empezó la de los tabloides.