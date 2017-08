Video: Jay Z parodia Friends con actores de raza negra

Un centenar de críticas, ha generado el video del nuevo sencillo de Jay Z, Moonlight, en el que actores de raza negra hacen una parodia de la popular serie de Warner Bros “Friends”.

Aunque solo se han hecho públicos los primeros 15 segundos del clip, las imágenes muestran a los actores representando algunas escenas del capítulo "En el que nadie está preparado" -"The One Where No One's Ready"-, que forma parte de la tercera temporada de la exitosa serie de los 90’s.

El video de Moonlight, fue dirigido por Alan Yang, y contó con las actuaciones de Jerrod Carmichael (Transformer: El último caballero) como Ross, Issa Rae (Insecure) en el personaje de Rachel, Tiffany Haddish (Casi 300) dando vida a Phoebe, LilRel Howery (Déjame salir) es Joey, Tessa Thompson (Creed) en el papel de Mónica y LaKeith Stanfield (Snowden) interpreta a Chandler.

De acuerdo al sitio Los40 hay quienes apuntan que Jay Z ha lanzado un claro mensaje étnico en respuesta a las frecuentes acusaciones de que Friends se inspiró directamente en la sitcom de la NBC Living single protagonizada por actores de raza negra que debutó un año antes que Friends.

Un álbum dramático

En su álbum 4:44, Jay-Z aborda temas personales y profundos, abriéndose sobre su relación con Beyonce, en la que cometió una infidelidad y la pelea en el elevador con Solange, y sus hijos.

En una entrevista para iHeart Radio, Jay Z se refirió al tema central de su álbum homónimo ‘4:44’, en estos términos: “4:44 es un tema que escribí y que es la cruz (como el alma) del álbum, situado justo en el centro del mismo. Y me desperté literalmente a las 4:44 de la mañana para escribir esta canción. Así que se convirtió en el título del disco y todo lo demás. Es el título porque es una canción poderosa, y de hecho creo que es una de las mejores canciones que he escrito nunca”.

El video completo de Moonlight, sólo podrá verse completo en exclusiva para los clientes de Tidal, una plataforma global de entretenimiento creada por artistas para sus fans alrededor del mundo, donde los miembros pueden disfrutar de contenido exclusivo que directamente conecta al artista con sus fans en distintas maneras.