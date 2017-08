Mario Sacasa recuerda que desde muy pequeño lo atrapó la magia de las vibraciones de la guitarra, gracias a que su papá tocaba este instrumento en las reuniones familiares.

Sin embargo, fue hasta que cumplió 12 cuando le pidió a su mamá su primera guitarra eléctrica para tocar rock and roll y desde entonces no ve en otra dirección que no sea la música.

“Cada mañana al ver la guitarra me emociono igual que ese niño de doce años que quería ser músico”, comparte.

Y hoy, ese niño es un músico que no solo ha sido guitarrista de varias bandas en Estados Unidos, sino que salió a la fama como telonero de Marc Anthony, lo que obviamente lo catapultó para lanzar Del Sur, su primer disco, y el tema Quiero María, que ganó el premio mayor del concurso de compositores John Lennon. Después estuvo en los Billboard.

No obstante, eso no ha sido todo, sino que fue el artista que abrió el reciente concierto que el colombiano Juanes realizó en Nicaragua.

“Conocí a Juanes, intercambiamos algunas palabras y le mandé parte de mi música y me respondió que le gustó mucho mi presentación musical, me felicitó y me deseó éxito, y esa es una gran motivación para mí. Aunque muchos digan que trabajan por dinero, en realidad esos comentarios de un artista como Juanes son los que inspiran a seguir”, compartió.

Al preguntarle qué impresión le dejó el cantautor colombiano dijo que “es un gran ser humano, lo que el canta es lo que él vive y como siempre digo es una persona que camina recto, porque te ve a los ojos. Llegó temprano, escuchó mi participación, y eso deja ver que es un grande, porque hay artistas que se quedan en el hotel y llegan hasta que van a salir a su show, pero él no”.

Equilibrio

Sacasa asegura que aunque se diga que en este país no se puede vivir del talento, si la música es la verdadera pasión de alguien ese alguien no la abandonará nunca porque afirma que el motivo no es el éxito monetario sino la satisfacción personal porque estar sobre un escenario o componer una canción no tiene precio.

“Como cualquier negocio hay que entrar en el arte hay que saber administrarse bien, porque los pagos y los contratos no son fijos, así que hay que ser emprendedor y administrarse bien”, señala.

Sacasa regresó a Nicaragua para trabajar con una fundación y para muchos fue una locura que abandonara Estados Unidos porque consideraban que aquí no hay industria para la música, sin embargo, él dice que no se arrepiente porque “fue increíble venir y conocer a don Camilo Zapata, a la familia Mejía Godoy, a Salvador y Katia Cardenal, Philips Montalbán, todos me dieron una bienvenida única a esta gran familia musical y eso me animó. Me empapé del son nica, del palo de mayo y eso me dio ese toque para que hoy sea un artista equilibrado, por eso en una presentación mía escuchás desde son nica hasta blues, eso soy yo”, declara.

Nuevo disco

Ha publicado tres discos como solista y 9 como guitarrista. Maderas Blues es su último trabajo y de él afirma que es un álbum instrumental que realizó en Playa Maderas, en San Juan del Sur.

Además reveló que está trabajando en un nuevo disco que será instrumental, se encuentra en preproducción y aún no decide si irá al mar nuevamente para inspirarse.

“Quiero lanzarlo en 2018, así que voy a grabar en estos meses que me quedan de 2017, porque es bonito iniciar el año con disco nuevo”, adelantó.

Concierto

Asimismo, el cantautor señaló que este sábado 12 de agosto se presentará en el Cafetín Literario Kolschitzky en un concierto que considera muy especial porque será el primero que haga en Masaya este año.

“Va a ser una presentación singular porque es un lugar especial, propicio para una cena concierto con buen vino y me recuerda a aquellos cafetines de antaño, estoy muy contento de presentarme en la cuna del folclor, pues aunque soy de Managua, disfruto mucho visitando los departamentos”, compartió.

Adelantó que en el repertorio que interpretará en Masaya habrá temas de sus discos anteriores, pero también ofrecerá la fusión entre los géneros que le apasionan y presentará algunas canciones nuevas.