El escritor nicaragüense radicado en Estados Unidos, Francisco Larios, esta noche tendrá como escenario el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, de Hispamer, para presentar su nueva obra titulada “Sobre la vida breve de cualquier paraíso”.

Preguntado sobre cómo puede definir su poesía asegura que “no hay tema exclusivo, aunque cada persona tiene diferentes inclinaciones. En mi caso a mí siempre me ha llamado mucho la atención o me ha preocupado mucho el ser humano en sociedad, lo que relaciono al hecho de haber estudiado economía y de leer mucho de sociología, y por supuesto eso tiene que ver mucho con el tema del poder, que es de los que más me ha preocupado”.

Larios es traductor de poesía, ha publicado en diversos países y desde hace siete años que decidió romper la crisálida y emprender el vuelo literario que lo inquietaba desde que era un niño. Ha publicado 5 libros.

“Cada sol repetido” fue su ópera prima y con orgullo cuenta que fue revisado por la poeta Vidaluz Meneses (q.e.p.d.) , le siguió “La red ante los ojos”, publicado en Ecuador, en el año 2015. Su tercer libro se titula “La isla de Whitman”, publicado en Argentina también en 2015, tiene una plaquette bilingüe, Astronomía de un Sueño/Astronomy of a Dream, Barcelona, 2013.

Recientemente en México salió al mercado su obra “Los hijos de Whitman”, en la que recoge a los poetas que escriben actualmente en inglés, en total trabajó las obras de 109.

Larios presentará este poemario en el ciclo de Tertulias Literarias organizado por el Festival Internacional de Poesía de Granada.