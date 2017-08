La artista estadounidense Miley Cyrus anunció ayer, mediante una fotografía en su web oficial, que su nuevo álbum de estudio llevará por título “Forever now” y que se publicará el próximo 29 de septiembre.

Hasta el momento se conocían dos temas de este álbum, “Malibu” e “Inspired”, con los que anticipó una nueva etapa en su andadura discográfica, alejada de la polémica y el contenido más sexual que marcó el exitoso “Bangerz”.

“Forever now” será el sexto trabajo de estudio de la cantante originaria de Nashville (Estados Unidos), que publicó en 2007 “Meet Miley Cyrus”, al que siguieron “Breakout” (2008), “Can’t be tamed” (2010), el citado “Bangerz” y el más experimental “Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015).

Estrella desde su niñez gracias a su papel de Hannah Montana en la serie del mismo nombre producida por Disney Channel, si se incluyen los discos publicados bajo ese alias, se le estiman unas ventas superiores a los 16 millones de copias.

Hoy se ha anunciado que Cyrus será una de las artistas que actuarán el 27 de agosto en la próxima ceremonia de los Video Music Awards de la cadena MTV, probablemente para presentar algunos de sus nuevos temas.

En agosto de 2015 Cyrus ejerció de anfitriona de gala de los MTV Video Music Awards de ese año, actuando por sorpresa y presentando su álbum experimental “Miley Cyrus & Her Dead Petz”, un disco junto con la banda de rock psicodélico The Flaming Lips, siendo publicado de forma gratuita en Internet al finalizar el evento. Se trata de un proyecto apartado del contrato firmado por la artista con Sony Music. En noviembre de ese mismo año fue catalogada como una de las mejores artistas de todos los tiempos por la revista Billboard. En diciembre de 2015 fue nombrada por la revista británica NME como una de las personas del año. En 2016 se confirmó la participación de Cyrus como protagonista de una nueva serie de televisión dirigida y coprotagonizada por el director y ganador del premio Óscar, Woody Allen. Se trata de un proyecto junto con Amazon Studios. Asimismo Cyrus, tras su papel como asesor clave durante la undécima temporada del talent-show The Voice, fue confirmado que se uniría al programa una vez más en su

decimotercera temporada como coach.

Su influencia

Cyrus creció escuchando a Britney Spears y Christina Aguilera, la primera se transformó en su principal influencia musical. En 2008 declaró en una entrevista: “Ojalá pueda tener una carrera como la de ella [Spears]”. En 2013 reconfirmó su admiración al señalar: “No creo que haya ningún ídolo pop que me importe más de lo que me importa Britney”.​ También señaló: “Cuando era más joven, el primer álbum que me fui a comprar era de Britney Spears. [...] Creo que ella representa un momento en que los artistas tenían una relación diferente con sus seguidores, no solo en Twitter y todo esto, sino que había algo acerca de ir y comprar un álbum. He comprado cada álbum que ha salido de Britney, porque hay algo sobre tener ese álbum y te emociona ver lo que hay dentro. Ella es como un icono en eso”.