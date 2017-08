La "mayor banda de rock del mundo", con más de mil guitarristas, baterías, teclistas y vocalistas, se reunió en los Alpes italianos para tocar temas de grupos como Red Hot Chili Peppers o The Strokes, un concierto difundido hoy en un vídeo. En el Mont Blanc, cerca del municipio alpino de Courmayeur (Valle de Aosta, norte), más de mil personas se reunieron los días 28 y 29 de julio para participar en un campamento de verano sobre rock organizado por la iniciativa italiana "Rockin1000".

Dos días de música recogidos en un vídeo que se difundió hoy y en el que se ve a los más de mil participantes cantar, tocar y bailar grandes temas del rock internacional. Entre el repertorio que alteró la tranquilidad de los valles alpinos figuran "Rocks" de Primal Scream; "Bohemian like you", de The Dandy Warhols; o "No one knows", de Queens of the Stone Age.

También sonó "Reptilia", de The Strokes; "Suck my kiss" de Red Hoy Chili Peppers; o "Woman", de los australianos Wolfmother. La autoproclamada "banda de rock más grande del mundo", conocida como "Rockin1000", surgió en 2015 como una iniciativa italiana que reunió a mil músicos para tocar temas de Foo Fighters e invitarles a dar un concierto en la ciudad de Cesena (centro-norte).

Su actuación se difundió rápidamente en las redes hasta llegar al grupo de Dave Grohl, que aceptó la invitación y en noviembre de ese mismo año ofreció un concierto en esa pequeña localidad de la región de Emilia-Romagna. Dado el éxito de la convocatoria, en 2016 "Rockin1000" volvió a reunirse, esta vez para ofrecer el primer concierto de estos más de mil rockeros en el estadio Dino Manuzzi, de Cesena, ante 14.000 espectadores que agotaron las entradas.

Este año, estos amantes de la música se han decantado por pasar dos días en plena naturaleza, a una altura de 1.700 metros, ante el imponente Mont Blanc, para participar en un campamento abierto a todos los públicos y a todas las edades.