Roberto Martínez, un apasionado de la comunicación

Roberto José Martínez Castillo tiene 24 años. Se considera una persona respetuosa, perseverante, entusiasta y solidaria. Actualmente estudia sociología y periodismo. Se desempeña como presentador de Yes TV y representa a Matagalpa en Míster Mundo 2017.

Entre sus pasatiempos favoritos está escuchar música, hacer ejercicios y disfrutar un buen café con sus amigos.

“Una de mis más importantes pasiones es la comunicación, adoro informar, orientar, generar opiniones y compartirlas con quienes desean conocerlas. Me apasiona el arte, la cultura, porque el ser humano es una obra maestra de Dios y semejante a él, entre toda la creación que es un arte mayor. Me apasiona la lectura, pues el mundo de los libros significa el conocimiento desde la antigüedad hasta nuestros días. Me apasiona conversar, por medio de esta se conoce a las personas, incluso hasta uno mismo”, expresa Roberto.

De ser elegido como Míster Mundo Nicaragua, Roberto considera que este sería un “motor de motivación para aquellos que no quieren seguir y contagiarlos con mi entusiasmo para que nunca dejen de luchar. Uno de los temas prioritarios siendo Míster Mundo Nicaragua sería reunir fuerzas y apoyo para conseguir el abastecimiento y equipamiento adecuado de los hospitales para las personas con cáncer, ofrecer oportunidades de estudio y de trabajo a los jóvenes a través de organizaciones que crean firmemente en nuestra juventud”, asegura el representante de Matagalpa.

El candidato enfatiza que su misión en este certamen es seguir trabajando en dejar una huella positiva en la sociedad. “Quiero vivir para ayudar. Estoy aquí para cumplir una misión, que mis compatriotas salgan de las inseguridades emocionales, convertirme no en un redentor, sino en un instrumento para ayudar a los demás a ser felices. Soy muy joven aún, y dijo un poeta chino, llamado Li Tai Po, que los jóvenes tienen el mundo a sus pies y que pueden hacer en él las maravillas que una persona mayor quizás por sus limitaciones naturales no podría realizar. Dijo un filósofo alemán, llamado Friedrich Nietzsche, que aprendemos poco y lo que aprendemos lo aprendemos mal, la idea es que dejemos de aprender poco ayudando a los demás de manera decidida para conocerlos y conocernos mejor”.