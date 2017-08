Los actores Chris Pratt y Anna Faris anunciaron su sorprendente separación a principio de esta semana, alegando que tras mucho esfuerzo y trabajo habían llegado a la conclusión que no podían salvar su matrimonio, pero según ha revelado ahora su amiga, la estrella televisiva Patti Stanger, ambos siguen viviendo aún bajo el mismo techo.

“Es cierto que esto resulta complicado porque estoy muy unida a los dos. Me siento muy triste. El día que lo anunciaron les mandé un mensaje. No sé lo que ha sucedido, la verdad, sé que Chris sigue en la casa. Recemos para que se arregle todo”, ha asegurado Stanger en una entrevista a Entertainment Tonight, en la que ha opinado que aún cabe la posibilidad de que las dos estrellas se den una nueva oportunidad.

“Si él no se ha ido, es porque hay esperanza. Significa que todavía se quieren. Porque no es que sean pobres, podrían alquilar otra casa. Es solo que no quieren alejarse el uno del otro. En su situación pesa mucho el factor amistad, porque eran muy, muy buenos amigos”, apuntó en la misma conversación, en la que no ha dudado en ofrecerles su ayuda como consejera matrimonial.

Sin embargo, estos comentarios no parecen haberle hecho ninguna gracia al protagonista de ‘Guardianes de la galaxia’ y su exmujer, madre de su único hijo, ya que se han apresurado a aclarar que su supuesta buena amiga no cuenta con su aprobación ni visto bueno para pronunciarse sobre la delicada situación que están atravesando.

“Patti Stanger no es una portavoz autorizada de Anna y Chris y sus comentarios sobre su estatus marital y su vida persona no son válidos”, ha afirmado escuetamente el representante de los artistas.

Los fans tomaron a las redes sociales para transmitir su sorpresa por la división de una de las parejas favoritas de Hollywood. Pero como Faris le dijo a Live Happy en la entrevista, su matrimonio no era perfecto y ella lucha con abordar los problemas de manera frontal. “No puedo soportar la confrontación, que tal vez sea un defecto de carácter”, dijo. “Pero habiendo dicho eso, siento que cuando me molesto —lo cual es raro, como mi marido y mi familia dirían— tengo dificultades para dejar ir”.

Sin embargo, cuando se trataba de Pratt, Faris se desbordó de elogios por la estrella de Guardianes de la Galaxia.