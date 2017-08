Ariadna Gutiérrez no la está pasando nada bien en estos momentos. Por un lado, como ella misma reveló en sus redes sociales, su padre está muy delicado de salud. Por el otro, su pareja, el multimillonario Gianluca Vacchi, enfrenta serios problemas financieros en Italia que han puesto en duda si el título de “hombre rico” es real.

En apariencia la ex Miss Colombia no está viviendo su mejor momento, pero esto sólo en apariencia porque fans y usuarios de redes sociales han comenzado a notar que eso de “en esta etapa difícil que llega a nuestra familia”, como mencionó en publicación donde pedía oraciones por su papá, podría no ser tan cierto. La razón: A pesar del estado de salud de su papá la modelo continúa viajando por todo el mundo junto a Vacchi, protagonizando noches de mucha fiesta y glamour. “¿Tu papá no está enfermo? Y no es envidia para nada, sólo que hay prioridades y a los artistas muchas veces se les olvida”, “Jajajaja ella se ve triste jajajaja”, “El padre dice que está enfermo, pero ¿anda en otro país con el novio?”, son algunos comentarios que se pueden leer en publicaciones donde se comparten imágenes de la pareja de fiesta en Saint-Tropez.

Pero así como hay críticos, también fans que la defiende de lo que llaman “envidia”:

“No ocultes tu vida y tu felicidad por malas vibras. Sólo tu familia y tú saben qué tan grande es su amor. Pena ajena de tantos resentidos”.

“Esto no quiere decir que no le importe el papá, sí le importa y mucho o de lo contrario no hubiera pedido oración por él, simplemente no está tan grave o ella no puede hacer nada sino dejar todo a manos de Dios”.

Nadie entiende qué está pasando realmente en la vida de Ariadna Gutiérrez.